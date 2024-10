Rehabilitan secundaria No. 10 Hilario Medina con más de 14 mdp

León, Gto.- Con una inversión de 14 millones de pesos, la secundaria General No. 10 “Hilario Medina” será beneficiada con obras de mejora dentro de sus instalaciones, así lo anunció este lunes la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Dentro de las obras destaca la construcción de sala de maestros, comedor, bodega, módulo de baños para maestros, rehabilitación de barda y malla ciclónica.

El proyecto para la institución educativa también consta de alumbrado, rehabilitación de andadores y pavimentos del estacionamiento, así como la adecuación del pórtico de acceso.

De igual manera, autoridades municipales reconocieron a los estudiantes del equipo de robótica de la secundaria por ser los ganadores del primer lugar estatal en la Lucha de Robots Recarga2 en la categoría de Secundaria 14 libras.

Gutiérrez Campos destacó que, en conjunto con la Dirección de Educación, se le ha apostado en dotar con equipamiento a los preescolares para que desde pequeños los niños y niñas aprendan robótica y a programar.

Se despide policía con más de 35 años de servicio

Por sus 35 años de servicio y por proteger y servir a los leoneses, un año como patrullero y 34 más en la policía montada, la alcaldesa entregó el reconocimiento Soy de León, a Miguel Ángel Rodríguez Buendía quien se retira de la Secretaría de Seguridad.

“Tus compañeros fueron los primeros en decirnos ‘ya se nos va a jubilar’ y hay que reconocerlo porque ha sido un excelente compañero y nos platican que siempre has estado ahí para pensar en los demás, te olvidas de ti y siempre piensas cómo apoyar al resto de la gente, siempre has traído bien puesto el uniforme buscando cómo servir y proteger a la ciudadanía. Hoy te queremos dar las gracias y reconocer por ese gran servicio que has dado a León.”

Miguel Ángel dijo que se va contento porque ya podrá disfrutar a sus nietos el mayor tiempo posible, pero triste porque deja a una gran familia en la policía montada.

“Me siento satisfecho de ayudar a la ciudadanía, a la gente, cuidar sus bienes, ayudar a las personas vulnerables, fueron muchos momentos tristes y bonitos y nos llevamos la satisfacción de servir. A mis compañeros les doy el mensaje de que tengan fe y que sigan sus sueños”, comentó.