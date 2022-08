Regreso a clases no se verá afectado por Covid

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (OEM-Informex).- La pandemia de Covid va a la baja y ahora en este regreso a clases no será afectada, dijo el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Ya experimentamos una meseta y parece que hay una disminución, llegamos a tener días la semana antepasada de dos mil casos y empezamos a ver una disminución, lo que no se incrementó mucho fue el porcentaje prehospitalario y las defunciones han disminuido, por lo que no se verá afectado este regreso a clases, aunque no por eso debe uno de descuidarse y bajar la guardia.





Ahorita ya no tenemos niños hospitalizados, la semana pasada llegamos a tener 14 y lamentablemente una niña murió en Salamanca, fuera de ahí todos los demás ya están en casa.

Lamentablemente la gente que pierde la vida son personas que no se han vacunado y adultos mayores con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, hay que cuidarnos y enviar un mensaje a la población de llevar una vida saludable y que ahora que regresen a clases cuidarse usando un cubrebocas, gel antibacterial y hacer ejercicio.

El tema de las vacunas anti Covid va muy bien, el trabajo que se ha hecho con la Jurisdicción Sanitaria y los municipios en todo el estado para la aplicación de vacunas tanto a menores de edad y adultos ha sido muy bueno, ya la mayoría de los menores de edad tiene ya sus dos vacunas, por lo que eso nos ayuda a que tengamos un regreso a clases más tranquilo, pero repito sin bajar la guardia.