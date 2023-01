Regresa desfile por el aniversario de León color y alegría a las calles de la ciudad [Fotos y Video]

Mojigangas, arlequines y el tradicional danzón fueron parte de las escenas que se presentaron la mañana de este domingo en “el eje” como parte del desfile por el 447 aniversario de León.

La finalidad fue recordar parte de los orígenes e historia de los panzas verdes, su identidad y características por la que es identificada la ciudad.

Desde temprana hora miles de leoneses se instalaron desde el Parque Hidalgo hasta las instalaciones de la feria sobre la principal artería de la ciudad, el bulevar Adolfo López Mateos para presenciar el espectáculo que estuvo suspendido durante los dos últimos años por la pandemia.

Fernando Prado iba con sus papás, tiene apenas seis años y nunca había presenciado un desfile de la ciudad, estaba muy contento, sobre todo cuando comenzaron a pasar los primeros carros alegóricos, la música, los bailarines y todo el color y la alegría lo contagió a él y a su familia.

“Me gusta porque hay muchos monos de los que salen en la tele y me gusta verlos aquí (...) De aquí me voy a ir a la feria para comer con mi papá y mi mamá”, dijo el pequeño.

Este año se decidió que el desfile tomaría como referencia la paleta de colores de la Feria Estatal de León, por lo que desde temprano, las y los leoneses pudieron disfrutar de coloridos carros alegóricos.

También se sumó el circo, algunas batucadas e incluso se hizo referencia a los grandes deportistas que ha dado la ciudad.

Además, el Zoológico de León también hizo aparición representando en su carro alegórico algunas de las cientos de especies que habitan en este lugar.

Al desfile también se sumó la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) con las direcciones de Policía Vial, Policía Municipal, C4, Mediación y Seguridad Social, Protección Civil, Asuntos Jurídicos, Bomberos, Dirección de Prevención del Delito y Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, entre otros.