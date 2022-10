Registran 20 robos en el transporte público en lo que va del año

Pese a la cifra que existe, el presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, dijo que en lo que va del año les han reportado 20 robos en el transporte público, la mitad de ellos en las orugas y el resto en los autobuses que entran a las colonias de la periferia.

“Al final del día hoy tenemos nada más 20 incidentes en el que nosotros nos hemos dado cuenta evidentemente, quiero ser muy puntual porque luego se me deja venir encima mucha gente, si hay una cifra negra que no se da a conocer, eso es por parte de la persona que le robaron el celular y no lo da a conocer evidentemente nosotros no nos damos cuenta de esa parte, pero del resto sí”, dijo.

Comentó que si bien no tienen zonas específicas donde se lleven a cabo los robos en los camiones que llegan a las colonias, hay algunos puntos que a bordo de la oruga tienen bien identificadas como León I, las Arboledas y la zona de Torres Landa.

“En el caso de los paraderos tenemos muy identificados la zona de León I y la zona de Torres Landa ahí por San Miguel y las Arboledas y en el caso de los autobuses que sería la otra mitad, digamos que de los 20, han sido 10 y los otros 10 han sido en autobuses y se dan en la periferia de la ciudad, pero no está muy especificado en qué zona”, agregó.

Algunos de estos robos se han dado con armas contra los usuarios del SIT, sin embargo comentó que ya tienen identificadas a algunas personas que se suben a delinquir, por lo que siguen emprendiendo los operativos donde los elementos de la Policía se suben ya sea con uniforme o de civiles para capturar a los delincuentes.

En paradero de la Egipto que se ubica en el bulevar Francisco Villa a la altura de la colonia San Felipe de Jesús fue hurtado un fin de semana por la noche y días antes a ellos se hizo viral un asalto a una usuaria. De acuerdo a Daniel Villaseñor no hay detenidos.