Registra Sapica más de 800 compradores en sus dos primeros días

El salón de la Feria de la Piel y el Calzado Sapica en su edición primavera verano, sus dos primeros días registró la participación de 862 compradores, cifra que representa la mitad de la asistencia registrada en ediciones anteriores, aseguró su presidente, Mauricio Battaglia Velázquez.

El empresario consideró que las cifras que se han logrado en Sapica las calificó de muy positivas, en cuanto a la participación de compradores internacionales dijo que solo se registraron 30, número que sufrió un fuerte decremento por temas lógicos de pandemia que aún limita los viajes internacionales.

Nuestras expectativas han sido superadas en el acumulado de compradores

Mauricio Battaglia dijo que mientras en el evento del celebrado en el mes de marzo se registró la asistencia de 1,753 compradores en la celebrada en el mes de agosto pero del 2019 el tráfico de compradores fue de 1,852.

En cuanto al tema de participación por medio de las plataformas virtuales para el evento sumaron 924 asistentes, en lo que se refiere a visitas al pabellón del conocimiento se registraron un mil 30 de manera virtual y 60 asistentes de manera presencial.

El presidente de Sapica, fue acompañado por expositores Verónica Gallardo de la marca Ferretina en bolsos y marroquinería; Daniela Reyes de Salamandra calzado de dama y Jesús Órnelas de Custom Style y Negro total, que reconocieron que aunque llegaron con cero expectativas del evento, han resultado sorprendidos por los buenos resultados que ha tenido en cuanto al interés de compradores nacionales e internacionales que se han integrado por medio de la plataforma digital de Sapica los negocios que han desarrollado.

Entre el día 1 y dos tuvimos la presencia de 832 compradores únicos que representan los básicamente en la mitad de los del flujo de compradores que tenemos en un Sapica es más o menos también la proporción de expositores pero yo resaltaría que esto es un número muy positivo muy notable seguimos en pandemia nuestro color es esa hora Mari yo pero fue complicado me parece un gran número yo lo veo un número muy positivo los compradores internacionales tienen un decrecimiento más importante por temas lógicos viajar al extranjero es muy en muchísimo de los casos es imposible este no permitido tenemos 30 compradores extranjeros registrados en la feria y pueden verla el origen de los compradores te la misma no licencia es el acumulado de los compradores nacionales y los nacionales en comparación con los últimos aplicas ahora vamos a platicar los un poco de asistencia