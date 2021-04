Registra PAN a sus candidatos a diputados locales

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Los 22 aspirantes del Partido Acción Nacional para competir por las diputaciones locales, presentaron su solicitud de registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Durante el primer día de los registros de las fórmulas que contenderán por los 22 distritos locales, el PAN presentó las solicitudes de todos los precandidatos.

Los aspirantes que irán en búsqueda de la elección consecutiva son Rolando Fortino Alcántar Rojas, Cristina Márquez Alcalá, Armando Rangel Hernández, Víctor Zanella Huerta, Miguel Salim Alle, Katya Soto, Noemí Márquez Márquez y Paulo Bañuelos Rosales.

Los aspirantes que dejaron un cargo en Gobierno del Estado para ir a contienda son el ex secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, el ex director del DIF, Alfonso Borja Pimentel, Angélica Casillas Martínez, quien dejó la Comisión Estatal del Agua, Aldo Iván Márquez Becerra, ex subsecretario de Operación para el Desarrollo Humano de la SEDESHU y Karina Padilla Ávila, ex titular de la Procuraduría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Margarita Rionda Salas se registró por el distrito VIII, Susana Bermúdez Cano en el XI, Mélanie Murillo Chávez en el XIII y María de la Luz Hernández Martínez por el distrito XV.

Bricio Balderas Álvarez presento su solicitud por el distrto XVII, Anabel Magdaleno González en el XVIII, Jorge Ortiz Ortega por el XX, Guadalupe Hernández Camarena en el XXI y Cesar Larrondo será el abanderado por el distrito XXII.