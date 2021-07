Registra León incremento en contagios de Covid-19

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez dio a conocer que León encabeza la lista de municipios que registran un incremento en el número de casos de la Covid-19, con 103 de los 182 reportados al cierre del día miércoles, solo seguido por Celaya con 11 casos, Irapuato con 9, Silao con 7, Salamanca con 6.

El incremento de casos no ha representado para la entidad un aumento en la ocupación de camas Covid-19 en hospitales, que se mantiene a solo un 6% actualmente. La mayoría de los casos permanecen aislados en sus domicilios, explicó.

Aunque reconoció Díaz Martínez que se registraron de acuerdo al cierre del día miércoles 21 de Julio, dos defunciones estás en los municipios de Guanajuato e Irapuato con uno respectivamente, y recordó la importancia de la vacunación y de cuidarse, en función de lo que pasa en el País y en el Mundo.

Debido al crecimiento de nuevos casos a este momento suma 1 mil 669 casos activos, 1 mil 13 en investigación en la entidad, “hay un incremento en la demanda de pruebas, el porcentaje de positividad se ha incrementado, aunque no así el porcentaje de ocupación hospitalaria que permanece al 6%, que representa 41 personas hospitalizadas, confirmados para Covid-19, 23 de ellas conectadas a un ventilador” aseveró.

Se percibe un incremento de casos ambulatorios que se aíslan en su domicilio no todos están llegando a los hospitales al no ser casos graves, es de suma importancia cuidarse mucho para no llegar a la hospitalización de las personas, para evitar la intubación y las defunciones, “hay que seguir cuidándose mucho, vacunando si les toca la vacuna de acuerdo al grupo de edad que les corresponde” finalizó.