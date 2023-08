Regidora señala que alcaldesa ande en “campaña” pese homicidios registrados en León

León, Gto.- La regidora de Morena en León, Gabriela Echeverría, declaró que falló la estrategia de dar de baja a más de 500 policías en León, lo que ha ocasionado que el mes de julio oscile en 100 homicidios dolosos.

Además señaló que la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez anduviera en "campaña" aterrizando temas rumbo al 2024 este día cuando julio está cerrando como el mes más violento de los últimos años.

Este lunes trascendió que la alcaldesa y Libia García, ambas aspirantes a la gubernatura de Guanajuato, se reunirían con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés para aterrizar temas sobre las elecciones del siguiente año.

“Otra cosa es que la alcaldesa sigue buscando su candidatura hoy en la Ciudad de México y nosotros con esos números yo creo que sí es para dar vergüenza, yo por vergüenza por lo menos estaría aquí trabajando viendo qué se puede hacer y atendiendo a los ciudadanos que fueron los que finalmente decidieron que ella presidiera este municipio”, dijo.

Y es que desde el fin de semana pasado, a días de que terminara el mes, julio ya se había posicionado como el más violento de los últimos años en León con caso 100 homicidios.

La regidora de Morena argumentó que la estrategia de seguridad del municipio y la depuración masiva que se ha hecho contra los elementos de la Policía Municipal no han dado buenos resultados.

Dijo que a muchos de ellos los despidieron cuando tenían información privilegiada en materia de seguridad del municipio y hoy se encuentran en la calle y no se abrió ninguna carpeta de investigación en su contra.

“Se están cruzando de brazos así lo veo yo, yo no veo que haya una estrategia que esté funcionando, lo que hicieron de despedir a los policías, de ahora estar en la licenciatura pues a lo mejor seguimos sin tener los suficientes policías y no se trata de tener los mejores policías sino mejores capacitados, pero hoy policías que tienen la capacitación que estuvieron con información privilegiada los tenemos en la calle, no se abrió ninguna carpeta de investigación y a lo mejor eso ha hecho que se repunte este número”, agregó.

Referente a la postura del municipio de León que argumenta que los homicidios son por la venta y consumo de drogas, Gabriela Echeverría cuestionó dónde está el trabajo de prevención del delito.