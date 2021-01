Regalos que son útiles escolares

León, Gto.- En la víspera del Día de Reyes, la Plaza de la Tecnología ubicada en la calle 5 de mayo, presentó gran aglomeración de gente que buscaba, celulares, computadoras y tablets principalmente.

Este año, los reyes magos buscaron algo que les fuera de provecho a los niños para que pudieran utilizar no sólo para jugar, como lo son las clases en línea, que al parecer serán prolongadas por más tiempo.

La entrada a la Plaza de la Tecnología es controlada desde hace tiempo y para Día de Reyes no fue la excepción, los guardias tomaban la temperatura y no dejaban pasar a los niños, los cuales tenían que esperar a sus papás afuera, o de plano, los papas no entraban.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local El tianguis de las segundas oportunidades

Los lugares donde celulares y tablets fueron de los más visitados, gente que buscaba alguno de estos aparatos se juntaba en un sólo lugar para preguntar precios y funciones, aunque también hubo lugares con menos gente.

“Vengo a ver si hay alguna tablet que no pase de 800, algo no muy grande, es para mi niña de 11 de años, más que nada para que le sirva para la escuela, sí que juegue con eso, pero que también le sirva para otras cosas” platicó Marisela Contreras.

Entre la gente, también hubo quienes buscaban consolas de videojuegos, incluso algunas no muy sofisticadas, algo sencillo y funcional, por ejemplo unos aparatos “retro” con más de 100 juegos a 350 pesos, un producto que desde Navidad la gente ha aceptado muy bien, dijo un vendedor .

Otro de los aparatos electrónicos que más pedía la gente que les mostraran, eran audífonos “glamourosos” y bocinas de distintos tamaños, cuyo precio era de entre 250 y hasta mil pesos.

Entre tratar de guardar sana distancia y encontrar los mejores precios, la Plaza de la Tecnología fue una opción para cientos de personas este Día de Reyes.