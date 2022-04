Reforzarán estrategia para evitar delitos contra mujeres

SILAO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que se redoblarán los esfuerzos y se fortalecerá la coordinación entre las autoridades estatales, federales y municipales, para evitar más delitos en contra de las mujeres del estado.

Esto, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamara al estado a aplicar la alerta de género, por el tema de los homicidios, feminicidios y desapariciones de mujeres que se han suscitado en el estado.

“Hay que trabajar de manera positiva, de manera afirmativa, de manera transversal, para evitar este tipo de situaciones, no la alerta, sino las desapariciones y la muerte de mujeres, entonces es un tema que hemos trabajado todo el año, no es un tema fácil de solucionar, pero existe ya un gran avance en Guanajuato y lo que yo seguiré insistiendo a nuestras autoridades federales, municipales y estatales es coordinarnos y trabajar en el mismo sentido, para poder fortalecer este tema, que es muy importante”, dijo el mandatario estatal en entrevista en Silao.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que en Guanajuato no se está negando esa realidad, pero también señaló que se ha estado trabajando para disminuir los delitos en contra de las mujeres.

“El tema de seguridad he tratado de no politizarlo, desde que yo llegué como gobernador yo me comprometí a dos cosas, una, a no repartir culpas, a asumir las responsabilidades, no decir ‘esto le toca a la Federación’, sino entrarles todos parejo, y segundo, a no negar ningún tipo de realidad.

“Éste es un tema, como lo dijimos con las fosas, en su momento con las desapariciones, con los homicidios, hay que decir cómo están las cosas para poderlas mejorar, lo que no se mide, no es mejorable, entonces nosotros estamos en el afán de no caer en si es grilla política o no; si es una recomendación, bienvenida, la vamos a hacer y la vamos a mejorar, siempre se puede mejorar y eso es lo que vamos a hacer”.