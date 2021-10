Reforzará estado a policías de León con más equipamiento: Gutiérrez Campos

León, Gto.- El gobierno del estado reforzará a los policías de León con más equipamiento, así lo dijo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, luego de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se comprometió a dar vehículos y herramientas para mejorar la seguridad en la ciudad.

“Estamos buscando las mejores estrategias y herramientas para trabajar de manera conjunta, hay voluntad federal, estatal y municipal para trabajar de la mano. El gobernador se comprometió a apoyarnos con equipamiento y este nos lo va hacer llegar a la brevedad, entonces ya estamos coordinando para poder hacerlo realidad pero agradezco al Gobernador Diego Sinhue, porque inmediatamente ha levantado la mano para apoyar a León”, mencionó.

Durante su conferencia de prensa desde Presidencia Municipal, Gutiérrez Campos dijo que en estos momentos existe voluntad de todos para reforzar la seguridad de los leoneses, tanto de la Federación, Estado y municipio, sobre todo para proteger a los policías, luego del ataque se registró en contra de 3 elementos de la corporación el miércoles 20 de octubre del presente año.

La alcaldesa de León dijo que está dispuesta a trabajar de manera coordinada con las autoridades, para que existan mejores resultados desde la prevención hasta la justicia, por lo que ha tenido reuniones constantes con el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca y con el fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

“Yo estoy aquí para trabajar de manera coordinada con todos y yo les he dicho que siempre voy a tender la mano para buscar aliados estratégicos para cuidar la ciudad y en todos los temas y esta no tiene que ser la excepción, es la señal de que yo siempre voy a buscar los factores en beneficio de toda la ciudadanía”, mencionó.

Agregó que la seguridad no es un juego y que no debe ser un tema de partidos políticos sino que tiene que ser una bandera de cada ciudadano desde su trinchera, y que no tiene que ser algo solo para “sacar raja”, que solo afecta a la corporación y a la población en general.

Respecto a la depuración de policías, la alcaldesa mencionó que sigue en marcha, no solo después de lo ocurrido en contra de policías municipales, sino desde que tomó el mando en la ciudad, ya que dijo que quienes no hagan bien su trabajo, no deben estar siendo parte de la corporación y quienes estén haciendo el bien serán respaldados por la misma.

Sin especificar cuántos elementos de seguridad han sido despedidos de la corporación, la alcaldesa señaló que los policías agredidos siguen estando bajo supervisión médica y que ella ha tenido acercamiento con las familias, para apoyarlos en lo que necesiten y en solidaridad con ellos.