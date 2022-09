Reforma político-electoral no representa ahorro: Nora Maricela García

Durante la realización del foro “Democracia Incluyente la aplicación de medidas afirmativas desde la experiencia de los partidos políticos”, donde se le dio voz a los representantes de los partidos, quienes platicaron su experiencia con las medidas afirmativas y su implementación, Nora Maricela García, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), detalló que no hay un estudio serio que determine el costo-beneficio de la desaparición con la Reforma Político-Electoral.

La Consejera Electoral del IEEG, habló sobre la iniciativa de Reforma Político-Electoral, en la que señaló que con o sin dicha reforma las elecciones se tendrían que seguir organizando bajo los términos que determinar el propio Congreso de la Unión, además de que asumirán cualquier modificación o adecuación a sus atribuciones.

“En caso de que se votará por la desaparición, por darse una reforma constitucional, pues también se tendrían que seguir caminos distintos, pero ya se actuará en consecuencia de lo que se decida. Yo espero que se valore, se privilegie la estabilidad social, que este tipo de instituciones hemos dado al país, para continuar con este trabajo que tanto trabajo valga la redundancia ha costado”, comentó.

“Realmente en cuestiones de costo no hay un estudio serio, en donde se pudiera decir cuál es el costo beneficio de la desaparición, finalmente como está planteada la reforma todas las actividades y atribuciones de los organismos locales pasarían a la institución en nacional, que como sea que le fueran a denominar”, añadió Nora Maricela García.

También explicó que las atribuciones en caso de votarse por la desaparición, estas se trasladarían, por lo que se necesitaría contratar gente y funcionarios electorales.

“Las funciones electorales no es una actividad que se pueda aprender en meses, la materia electoral cada vez es más técnica más rigurosa y entonces el profesionalismo que se tiene por parte de las autoridades que ejercemos esta función es un un valor agregado, que no se aprende en meses, por lo que simplemente, lo que se haría sería trasladar las funciones a un órgano nacional, que por la misma naturaleza, las funciones tendría que contratar personas y no hay tal ahorro, es como una simulación el argumento en ese sentido”, señaló.

Aseguró que el costo de las autoridades electorales en términos de Producto Interno Bruto no es representativo, debido a que sería muy costoso, ya que representaría no contar al momento con resultados certeros y confiables, los cuales se habían brindado anteriormente de manera inmediata y transparente.

“Al momento que no se tuvieran por alguna no se ajuste en el ejercicio de estas atribuciones, eso sería lamentable, no, pero realmente en cuanto cuestión presupuestal no hay tal ahorro, no hay tal ahorro”, reiteró.

Sobre los riesgos que la consejera visualiza a futuro sería primeramente la proximidad de la elección, ya que esta se encuentra “a la vuelta de la esquina”, y finalmente Nora Maricela señala como riesgo, la implementación de los mecanismos, cualquiera que fueran de una nueva reglamentación, así como de una nueva normatividad.

“Una reforma electoral implica no nada más modificar en este caso o desaparecer autoridades, no implica todo lo demás que se tiene que realizar se tiene de todas maneras que garantizar el voto secreto, libre de la ciudadanía, a través de los mecanismos que legisladores establezcan, ya sea con la emisión de documentación electoral en papel seguridad, con las mamparas, el despliegue logístico, la capacitación; y una de las cosas más importantes que tiene nuestro sistema democrático es la ciudadanización de las elecciones, eso es lo que nosotros como autoridades locales representamos, la garantía de que los procesos electorales están en manos de: en primera supervisados por gente profesional y capacitada en la materia, además por el respaldo de la ciudadanía, que proceso tras proceso acompaña la realización de las de las elecciones”, comentó.

“Estaremos en espera de cualquier determinación que uno de los poderes del Estado tome y estaremos atentos para cualquier atribución o actividad que nos toque a nosotros realizar en el ámbito de de nuestras competencias o las que delimiten como nuestras competencias o bien y cualquier otro camino que se tenga que tomar, pero como institución tenemos que estar abiertas siempre a responder a los retos que nos representa la implementación de reformas legales y los retos que la misma sociedad nos pone día con día”, finalizó.

Es de mencionar que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), realizó el panel “Democracia Incluyente la aplicación de medidas afirmativas desde la experiencia de los partidos políticos”, donde se le dio voz a los representantes de los partidos, quienes platicaron su experiencia con las medidas afirmativas y su implementación.

Durante este foro se dieron a conocer las diferentes implementaciones en cada partido en temas de inclusión, mismas que fueron expuestas desde la voz de cada representante del partido.