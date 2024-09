Reforma Judicial de AMLO no coincide con lo expuesto en los libros editados de la 4T: Ling Altamirano

León, Gto.- Ricardo Ling Altamirano, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en León, manifestó que la reforma judicial del Gobierno de López Obrador de someter a los jueces a elección popular, no coincide por lo expuesto en libros editados por la 4T y explicó que es “vergonzoso” que se presuma una mayoría obtenida a partir de la sobrerrepresentación.

“Lo que nosotros enseñamos a los alumnos es República, división de poderes: ejecutivo legislativo y judicial, lo dicen todos los libros de texto editados y producidos por el mismo Gobierno Federal de la 4T, que no coinciden lo que dicen los diputados y los grupos parlamentarios de la 4T, lo único que podemos decir es que es una incongruencia”, indicó Ling Altamirano.

“Es vergonzoso que se tenga y se presuma una mayoría obtenida a partir de una sobrerrepresentación que es una mala interpretación del texto constitucional para avasallar, imponer un modelo de país y de nación a partir de una votación que no corresponde a esa representación”, agregó.

Explicó que se obtuvo un 54% de esa votación y se utilizó un 75% de representación, además se dijo preocupado por la reforma y aseguró que este tema no es asunto únicamente de políticos sino de la sociedad para conducir al bien común.

“Sin ningún empacho dice: urge para darle un regalito al que va de salida, eso me parece vergonzoso y ojala las instancias competentes hagan lo conducente, esto puede dañar al país y no es un asunto de políticos, nos debe interesar a todos como ciudadanos porque la política llevada solamente por políticos no conduce al bien común”, manifestó.

El delegado, manifestó que los ciudadanos no han sido escuchados ni los mismos estudiantes a quienes se les engaña.

“Nosotros estamos educando a los niños y jóvenes a que participen incluso en política del bien común, no en este tipo de política”, concluyó.