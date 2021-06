Reforma fiscal se enfocará en grandes contribuyentes: Franco Padilla Fuerte

León, Gto.- La Reforma Fiscal impulsada por el gobierno de México va enfocada al incremento en materia de recaudación de los grandes contribuyentes, que de acuerdo a datos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) este segmento en porcentaje de tasa media efectiva en pago de impuestos apenas alcanzó el 1.33% a nivel nacional y no se ven tan grande, detalló el especialista e integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Franco Padilla Fuerte.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

El anuncio sobre la reforma fiscal, explicó que fue algo perfectamente analizado y estudiado por el Gobierno Federal, ya que políticamente le ayuda en su imagen; primero, al cumplir con la promesa de no subir las tasas de los impuestos y de no crear nuevos; segundo, al capturar la atención de todos para enfocarse en que el SAT no irá tras los asalariados y los contribuyentes comunes y corrientes, sino que se enfocará en los Grandes Contribuyentes.

“El aumento en la recaudación que pretende la autoridad no es nada fuera de la realidad y seguramente lo cumplirá, pero este adelanto del paquete económico 2022 con lo que pudimos ver de la reforma fiscal, no será suficiente para poder reactivar la economía de nuestro país, ya que para ello requerimos de una reforma fiscal más robusta y con mayores aumentos en la recaudación incentivando siempre la inversión en México”, aseguró.

Sobre la publicación de las tasas efectivas de impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes es simplemente una muestra de la información que maneja la autoridad y que era sabido por muchos que ya tenía tiempo que el SAT utilizaba este tipo de análisis y cruces para ejercer sus facultades de comprobación con ciertos contribuyentes.

Franco Padilla Fuerte finalizó que “quede bien claro que esta misma información la tienen de todos los contribuyentes que no son “grandes” y esta presentación solo fue la antesala para lo que se viene con la fiscalización de las autoridades en materia tributaria”.