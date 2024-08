Reforma al Poder Judicial podría desalentar construcción de vivienda: Víctor Franco

León, Gto. Víctor Franco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de la Vivienda en Guanajuato, declaró que la reforma al Poder Judicial de la Federación podría afectar a la construcción de más vivienda en el estado de Guanajuato.

“Sí afectaría a la industria en el estado de derecho, en la confianza por parte de los desarrolladores, todo afectaría porque no hay una incertidumbre financiera hoy con una reforma de esa magnitud, sin embargo no está clara, yo no veo que esto avance, tenemos la confianza de que se analice, se hagan las mesas de trabajo, se preocupen y se tomen las medidas precautorias para que esto avance de la mejor manera”, dijo el empresario constructor.

Añadió que la confianza es fundamental en el sector empresarial para que pueda existir nueva inversión, lo que se traduce en que más familias mexicanas puedan tener acceso a una vivienda.

“Al haber una reforma judicial de esta magnitud no sabemos hasta dónde va a llegar la certidumbre jurídica, y quien compra una vivienda no se pueda ver beneficiado o afectado”, destacó.

Expresó que todos los sectores económicos están en contra de la Reforma judicial, misma que estaría ahuyentando la llegada de inversión extranjera a México y con esto frenar la creación de empleos formales.

“Estamos con la certidumbre de cuanto va a avanzar, hasta qué punto va a avanzar y será importante conocerla para poder tomar una postura ya que puede afectar a los mercados”, dijo.

Explicó que el sector de la construcción de vivienda, confía que el gobierno de Claudia Sheinbaum dará marcha atrás, sobre todo porque ya se están escuchando voces de inversionistas internacionales.

Recordó que el gobierno federal deberá poner en la balanza el empleo formal, ya que el Infonavit de Guanajuato cuenta con más de 530 mil créditos disponibles.

“Hablamos de cifras, recordemos que hoy existen más de 530 mil créditos usados por parte del Infonavit en el estado de Guanajuato, hay una demanda de vivienda y lo que tratamos de hacer es que tengamos una vivienda digna, de mejor calidad, pero con estado de derecho, que tengamos certidumbre jurídica."