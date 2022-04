Recuperan a 600 personas con vida en dos años

León Gto.- “Son más de 600 personas las que se han recuperado con vida y 400 cuerpos lamentablemente recuperados sin vida, durante estos casi dos años que lleva la comisión, pero que son personas que si no hubiera sido por la insistencia, y por el trabajo que se hace día a día de la mano de las familias, pues no estarían en camino a regresar a su casa”, así lo dio a conocer Héctor Alonso Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, durante la toma de protesta del Comité Intersectorial para el Funcionamiento Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de León Guanajuato.

Con la creación de la Célula Municipal, se brinda un gran voto de confianza para las y los buscadores, así como para todos los leoneses.

“Precisamente el día de ayer se tuvo una reunión y la secretaría de gobierno me pidió que les diera el mensaje que ayer también se mencionó una reunión donde estuvieron prácticamente representantes de los 15 colectivos que se encuentran actualmente en el estado y de familias independientes que no propiamente están en un colectivo, lo cual no impide que se que tengan sus derechos para para buscar y ser buscados, porque este fenómeno tiene dos vertientes, es tanto la familia que busca la persona desaparecida, como la persona que se encuentra desaparecida, que también tiene el derecho a ser buscado, en muchas ocasiones, aquí precisamente es donde entra, la importancia de las células de búsqueda municipales, para honrar dos de los principales objetivos, de los cuales nos obliga a trabajar a las comisiones de búsqueda locales”, mencionó.

Igualmente recalcó que en diversas ocasiones el estado de Guanajuato se ha visto bajo los reflectores nacionales e internacionales, sin embargo, existe una voluntad y una instrucción por parte del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, de no parar de realizar estas búsquedas.

“En estos casi 2 años que lleva la comisión, llevamos más de 600 personas recuperadas con vida, esto trabajando obviamente también con los diferentes protocolos que tiene el Estado de Guanajuato; van casi, más de 400 cuerpos lamentablemente recuperados sin vida, los hallazgos más importantes han sido en Salvatierra, Acámbaro, Irapuato”, aseguró el titular de la comisión .

Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Coahuila y Aguascalientes, son algunos de los municipios en los que la comisión también ha recuperado a personas que se encontraban desaparecidas.

Todos los días se realizan búsquedas, donde aclaró que cuentas con dos tipos; las de campo y la búsqueda en vida, esta última se realiza diariamente, ya que al llegar un registro a la comisión se comienza con la búsqueda de gabinete, que consiste en acudir o localizar las instituciones como hospitales, centros de detención inmediata, anexos, centros de rehabilitación, por mencionar algunos.

Colectivos y la comisión trabajan de la mano con la Fiscalía, familiares de los desaparecidos solo se encargan de ubicar el punto de búsqueda y en caso de que este punto sea positivo, la Fiscalía es quien se encarga de la extracción del cuerpo, además de realizar la identificación del mismo.

“Si se han encontrado obviamente cuerpos de personas que son de otros estados, así como también se han encontrado en otros estados en colaboración, cuerpos lamentablemente de personas que estaban en otro estado por decirlo de alguna manera. Esta es una colaboración que se da entre las fiscalías especializadas en desaparición, en el estado de Guanajuato”, mencionó.

Recordó que el caso de Villagrán, se dio a conocer que hasta el momento no se han encontrado hallazgos, sin embargo, cuentan con el apoyo de tecnologías como drones, detector de diferencias electromagnéticas o comúnmente se le conoce “detector de metales”, esto para poder hacer un reconocimiento de la zona, tanto de seguridad como del reconocimiento propio del terreno.

“El viernes y ya la próxima semana vamos haciendo una planeación, que ésta planeación es importante, siempre se hace de acuerdo a las solicitudes que las mismas familias nos van haciendo. Se va por ejemplo a León, a Salvatierra, Acámbaro, a dónde las familias están solicitando pero previamente se tiene que hacer un estudio tanto de seguridad; por qué es bien importante mencionar esto por qué cuando vamos a una acción de búsqueda en campo se busca que esté toda la seguridad posible, es decir se buscan los tres órdenes de gobierno en cuanto a seguridad”, afirmó Héctor Alonso Díaz.

“Nosotros únicamente nos dedicamos a la búsqueda, la comisión y las familias, cuando vamos a estas acciones, únicamente vamos para buscar al familiar. Realmente no ve si fue una causa del crimen organizado u otra cuestión, nosotros no vemos cuál es la causal de la desaparición, únicamente la ubicación, nosotros no hacemos otro tipo de investigación, ya cuando hay algún otro causal pues ya llega Fiscalía y ya ven si es homicidio o lo que le corresponde”, aclaró.