Recuperación para empresas y negocios de Guanajuato será a paso lento: Franco Padilla

León, Gto.- La tasa de recuperación para el 2021 a nivel nacional estimada en los 4.0% es muy baja comparada con la de otros años, consideró el analista financiero Franco Padilla Fuerte. Esto nos debe encender los focos de alerta tanto en gobierno como en las empresas y negocios de nuestro estado, consideró el analista financiero Franco Padilla Fuerte.

En años de recesión en el país, puso como ejemplo en el año 1995, se cerró el año con un -6.3% adverso en la economía nacional; para el 1996, se estimó una recuperación de +6.8%; mientras que en el año 2009, la caída de la economía fue del -5.3% y la más reciente del 2010, fue considerada con una recuperación de +5.1%, detalló el integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas delegación Guanajuato.

La recuperación será a paso lento, no podemos confiarnos ni bajar la guardia, aún no es momento de ser laxos con nuestras finanzas y mucho menos con el gasto público, que de lo que se gaste tiene que ser colocado muy cuidadosamente para que esto detone un retorno sano en el tema financiero tanto en gobiernos como en la iniciativa privada.

A decir del analista “Así como existe una conferencia diaria por las tardes para reportar los avances o noticias respecto a la pandemia en nuestro país, deberían de agregar un apartado económico para llevar el registro de la economía en nuestro país donde se vea reflejado el efecto devastador que se está padeciendo por millones de mexicanos en sus bolsillos”.

La economía en el mundo y en nuestro país desde 2020 a la fecha está estrechamente ligada y acorde a dos factores principales; el primero es la capacidad de respuesta de los gobiernos y la segunda es el avance y la rapidez en la aplicación de la vacuna, pero desafortunadamente en nuestro país estos dos factores no están ayudando mucho que digamos, añadió.

“Debemos de reconocer que la economía y las finanzas están inmersas en una red que se encuentra interconectada a niveles que no logramos imaginar, y en esta ocasión lo podemos ver reflejado en los paros que estamos viviendo en las diferentes armadoras automotrices que tenemos en el estado y dentro del corredor industria”, señaló el analista.

Tal pareciera que no deben de presentarse estos paros si se supone que ya la economía está acelerando, pero algunos contenidos de los vehículos llevan ciertas materias primas que son muy específicas y no son fáciles de procesar por la industria, en situación normal el abasto está garantizado, pero lo que vivimos, obligó a utilizar dichas materias primas en otros productos que fueron los más demandados durante la pandemia, es por esto que las armadoras tienen que parar sus producciones ya que no cuentan con los materiales suficientes para poder obtener un producto terminado, explicó Franco Padilla.

Finalmente confiamos que el escenario no nos impacte como el año, la oleada será y está siendo un desgaste en las finanzas de las armadoras pero sobre todo de las empresas satélites que generan miles de empleos formales para los guanajuatenses, y cuya actividad impacta en las finanzas públicas del estado; al parar las producciones, los ingresos bajan y los impuestos a pagar en consecuencia disminuyen, detalló.