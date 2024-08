Recuperación del dólar beneficia a empresas siempre y cuando no sea por un tiempo prolongado: COFOCE

León, Gto. El director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado (COFOCE) de Guanajuato, Luis Rojas Ávila, dijo que la recuperación del dólar beneficia de manera general a la industria, pero que las empresas deben mantener diferenciadores.

El empresario explicó que si bien en un inicio todas las empresas se verán beneficiadas, a mediano plazo la materia prima en el extranjero incrementará sus costos lo que hará que los productos aumenten sus precios en el mercado.

“Hay que siempre analizar estas variantes desde dos elementos: ¿Qué tan prolongado es el tipo de cambio? Porque si se extiende bastante tiene afectaciones en lo que es la compra de las materias primas que están ligadas a la pérdida de dólar y ese beneficio que puedes tener en el corto plazo lo pierdes en el largo plazo”, dijo.

Rojas Ávila detalló que de manera general que una devaluación del dólar siempre beneficia a las exportaciones, pero que no es el elemento en el que se apoyan, pues buscan que sea a través del valor agregado.

“En el mediano plazo entran ya las materias primas que yo ocupo para hacer ese producto donde yo ya no puedo respetarte el precio porque ya me subieron las materias primas, entonces ahí es donde viene la compensación a mediano plazo ¿Qué es lo que tenemos qué hacer? Trabajar a través de estrategias más de diferenciación y no estar supeditados al tipo de cambio, ¿Beneficia? Sin lugar a dudas, incentiva las exportaciones, pero no es un tema que lo consideremos como una estrategia”, agregó.

Este martes el dólar amaneció a 19.69 pesos en el mercado, lo que significa una depreciación de 2.70 por ciento comparado con la semana pasada cuando cerró en 19.18 pesos.

“Sabemos que cuando el peso comienza a devaluarse obviamente nos volvemos en corto plazo más atractivos, más competitivos porque tenemos una mayor capacidad de poder llegar a los mercados internacionales con precios más bajos a los que estábamos llegando”, añadió Luis Rojas.