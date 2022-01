Recuerdan con Eucaristía a jugadores fallecidos del equipo “San Miguel”

León, Gto.- Con una ceremonia eucarística que se realizó en la parroquia de San Miguel Arcángel del Barrio de San Miguel, sobrevivientes, familiares, amigos y seguidores del equipo de fútbol “San Miguel” celebraron el 57 aniversario luctuoso de jugadores y porra que fallecieron el 10 de enero de 1965.

Así estaba formado el once de San Miguel, a percepción del exjugador Jesús Horta "El Mojica". Diseño: Genoveva Navarro | El Sol de León

Frente al Altar mayor permanecían tres bancas desocupadas en honor de las víctimas del accidente, al llamado del Prebistero Carlos Muñoz Hernández fueron ocupadas por sobrevivientes y familiares, acto que hizo brotar las lágrimas de los ojos de más de uno de los asistentes.

“Esta misa es para pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos que fueron llamados para estar a lado de Dios, con quien disfrutamos de amor, amistad, convivencia y gratos momentos, tuvimos lazos de hermandad hoy les puedo decir que solo se nos adelantaron y hoy los recordamos con esta misa en su honor”. fueron las palabras de inicio del sacerdote.

Al finalizar la misa se tomaron la foto del recuerdo sobrevivientes y familiares en el altar, fue el exjugador José Romero en representación de la organización “Equipo San Miguel” que entregó un reconocimiento al celebrate que por más de 20 años ha sido el encargado de encabezar la ceremonia eucarística, acto que finalizó con una tanda de aplausos para las víctimas sobrevivientes y todos los asistentes.

En el exterior de la Parroquia decenas de cohetes fueron lanzados al cielo en honor los que partieron aquel trágico 10 de enero de 1965, como muestra aprecio por las nuevas generaciones que ahora habitan el Barrio de San Miguel en la ciudad de León.

Exposición

En el atrio de la iglesia fue colocada una exposición con 10 fotografías referente al día del accidente, además se colocó una lona en la entrada del templo con la fotografía del equipo del San Miguel y mientras la gente hacía un recorrido por la galería podía escuchar la historia del equipo.

Sobrevivientes recuerdan a sus amigos ausentes

Solo hay cinco sobrevivientes de este fatal accidente: José Romero, Eduardo Ramírez Martínez, Juventino Sierra Martínez, “El Viejo Horta” y Martín Orta, este último no acudió a la misa y ellos narran sus recuerdos

José Romero de 84 años de edad, es sobreviviente y con un nudo en la garganta y con lágrimas en sus ojos recuerda con mucho cariño a sus amigos. “Yo soy sobreviviente porque no fui, ese día me castigaron porque un juego anterior no acudí. El de arriba es el que mueve todo esto”.

Eduardo Ramírez Martínez sus únicas palabras fueron: “Recuerdo todo con mucha tristeza” no quiso hablar pues se le hizo un nudo en la garganta pues él fue uno de los exjugadores que iba en el autobús “51”.

Juventino Sierra Martínez platicó “íbamos todos contentos porque estabamos convencidos de que íbamos a ganar contra el Carta Blanca de Dolores Hidalgo, luego llegó lo inesperado, desafortunadamente perdimos a nuestros compañeros, pero año tras año hemos estado presentes para recordarlos”. inicialmente fue uno de los iniciadores del equipo y posteriormente pasó a ser parte de la porra.

Julián Horta mejor conocido como “El viejo Horta” recuerda que iban a Dolores Hidalgo a jugar. “Solamente quedamos Lalo, Romero y yo de los jugadores”.

Martín Villegas Terrones es parte del comité organizador de esta celebración y vecino de la colonia San Miguel, comentó que por amor a su barrio se tomó el atrevimiento de organizar el 57 aniversario. “La intención de que no se pierda este evento que año tras año menos gente lo conozca, y el objetivo es que no quede solo en el recuerdo y que se haga viral”.

Adelantó que mañana habrá un evento deportivo, entrega de reconocimientos y convivencia con una verbena formal con bebidas, comidas, va ir la banda de guerra, un conjunto musical. “Queremos que el público disfrute y sepa del porqué se realiza el evento”.