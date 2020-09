Recrudecen criminales lucha por Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informe). A pesar de la detención del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio N., alias El Marro, Guanajuato sigue inmerso en una guerra entre bandas delincuenciales que se disputan el negocio ilícito de la venta de droga en el estado.

Esto los ha llevado a recrudecer su lucha armada que mantienen en la entidad y a mostrar arsenales cada vez más sofisticados, incluso superiores a los que usas las policías municipales o estatales que muchas veces están en desventaja cuando hacen frente a la delincuencia, lo cual incluso ha costado que de enero de 2018 a la fecha, 201 elementos de seguridad pública municipal, estatal y federal han sido asesinados en medio de esta guerra.

Jorge Espadas Galván, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), dice en entrevista con Organización Editorial Mexicana que mientras se establece una estrategia federal para combatir al crimen organizado, es necesario brindar protección para los policías, sobre todo dotarles de armamento con el que puedan hacer frente a la delincuencia.

“Están desprotegidos, el armamento que tienen es superado fácilmente por el de la delincuencia, un policía trae una pistola (calibre) .38 y hemos visto que la delincuencia trae sus Barret calibre .50, ante eso, ¿cómo se enfrentan? Están en desventaja nuestros policías”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 21% de los policías municipales de todo el país no poseen un arma de fuego asignada.

Adiós al término “de uso exclusivo del Ejército”

Por ello, Jorge Espadas adelantó que el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentará una propuesta para modificar el Artículo 11 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para eliminar o modificar el concepto “de uso exclusivo del Ejército”, para que las corporaciones policiales estatales y municipales puedan hacer uso de esas armas y pues por lo menos poder repeler una agresión en similares condiciones que la delincuencia

“Ellos (los delincuentes) traen un armamento mucho más sofisticado y nuestras fuerzas no pueden acceder a ello, nuestras fuerzas municipales y estatales están en total desventaja.

“Estamos preparando una reforma de ser necesario a partir del análisis del artículo 11 (de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos) para que las corporaciones municipales puedan tener este tipo de armamento”, dijo el diputado federal panista.

Pero no sólo existe esa propuesta en el Congreso de la Unión: el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, propuso además que las armas de fuego que sean decomisadas a la delincuencia organizada, puedan ser utilizadas por los policías locales; incluso, que quien haga el aseguramiento, pueda disponer de esas armas de fuego, previa selección y verificación de que están en buen estado.

En ambas propuestas legislativas existen candados: la Secretaría de la Defensa Nacional sería la encargada no sólo de revisar el tema de capacitaciones, la expedición de las licencias colectivas, el seguimiento del uso de esas armas, pues se tienen antecedentes de pérdidas de armas de fuego; tan sólo en 2019, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad, en el país se perdieron 23 mil 237 armas de fuego en los estados.

La propuesta del PAN, explica Jorge Espadas, es que además los policías puedan hacer uso de armas de fuego automáticas, como las que usa la delincuencia y con las que pueden hacer hasta 35 disparos en un mismo momento.

No pueden estar nuestras policías en desventaja, pues de por sí están haciendo un trabajo que no les toca, cuando menos que estén equipados

A la guerra sin fusil

Los casos para ejemplificar la desventaja contra en la que están los policías municipales y estatales contra la delincuencia son dos emboscadas, una ocurrida en Michoacán y otra en Guanajuato, con saldo de 13 y cinco elementos en cada ataque, respectivamente.

En el caso del ataque ocurrido en Aguililla, Michoacán, fueron encontrados 110 casquillos de balas calibres .50, .223 y 7.62 utilizados en fusiles diseñados para uso militar y de alta letalidad.

Por ejemplo, el calibre .50 de las armas Barret M82 pueden perforar chalecos antibalas e incluso blindajes de nivel tipo 8; sin embargo, en el país hay casos de policías municipales que no cuentan con chaleco antibalas propio y al terminar el turno, tienen que dejarle el que usaron a su compañero en el cambio de turno.

Llegan armas por el tráfico ilegal

En su edición especial 2020 de la Revista Mexicana de Política Exterior, editada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el tema lo dedica al tráfico ilícito de armas de fuego en México y donde en uno de sus artículos escrito por Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el funcionario federal advierte sobre la necesidad de una política bilateral para evitar que las armas de fuego que usa la delincuencia entren por las fronteras, sobre todo la de Estados Unidos con México.

“Se estima que en México circulan alrededor de 15 millones de armas, de las cuales 85% ingresaron de manera ilícita y con ellas se cometen 67.4% de los homicidios dolosos en el país”, dice el texto de Alfonso Durazo, titulado “Enfrentar el tráfico de armas hacia México”.

Por su parte, Fabián Medina, jefe de la Oficina del Canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien también escribió en ese número de la Revista Mexicana de Política Exterior, advirtió que el actual Gobierno Federal “ha asegurado diversas armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas —fusiles Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, producidos en Tennessee; fusiles AR-15 calibre .50, fabricados en Arkansas; ametralladoras Browning M2 calibre .50, producidas en Virginia, además de lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas de Estados Unidos, África y Colombia”, armamento que ingresa por la vía ilegal.

Incluso, se identifican cinco rutas estratégicas por donde entran las armas de fuego: San Diego-Tijuana; El Paso-Ciudad Juárez; Laredo-Nuevo Laredo; McAllen-Ciudad Reynosa y Brownsville-Matamoros.

“Si estas armas usadas no son ejemplo de que lo que se vive en México no es una guerra, no sabemos lo que sea, pero por vía de mientras creemos que lo más correcto es darle herramientas a nuestros policías para que puedan enfrentarse con ellos y no seguir aumentando la cifra de muertes por omisión federal”, dijo el diputado Jorge Espadas.