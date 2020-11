Reconocen taxistas la necesidad de actualizarse para mejorar

León, Gto.- Integrantes de 60 organizaciones de taxis en el estado de Guanajuato, reconocieron durante el desarrollo del Foro de Transporte en la Modalidad de Alquiler sin Ruta Fija, los Retos de la Movilidad Humana Moderna, la necesidad de la aplicación de tecnología en la movilidad de personas, la modernidad y calidad en el servicio, que garantice el ingreso a las más de 30 mil familias que dependen de forma directa e indirecta.

Hoy analizamos las aristas de legalidad y proporcionalidad, y la corresponsabilidad entre el estado y concesionarios, en materia de transporte público, como uno de los principios constitucionales de nuestra carta Magna, análisis y propuestas para mejorar exponencialmente la prestación del servicio en beneficio de los usuarios, fue el mensaje de José Luis Guerrero Mendoza, durante su ponencia.

Destacó en el marco del foro la importancia de que la autoridad promueva acciones y garantice condiciones para la actividad de más de 12 mil empleados del volante y del que subsisten 30 mil familias.

El taxi, elemental en crecimiento de la ciudad

Leopoldo Mora Flores director de servicio de transporte de la Dirección General de Movilidad de León, aseguró que las ideas que surjan de este Foro de Transporte en la Modalidad de Alquiler, “ideas que contribuye a brindar seguridad a los ciudadanos en el espacio público la movilidad y representa un factor fundamental para el desarrollo de una ciudad el transporte público en cualquiera de sus modalidades que a diario traslada a miles de personas a sus centros de trabajo estudio compras de salud y más en estos días”.

Continuó diciendo, “el reto prioritario es brindar seguridad e higiene a los ciudadanos sin detener el desarrollo, sin detener la economía, sin detener a miles de personas que diariamente salen a trabajar es por ello que la capacitación la profesionalización del personal que administra y opera el transporte público, hoy cobra una gran relevancia para lograr que la movilidad de la población sea más segura en el municipio de León”.

Ponentes destacaron que estos tiempos de crisis, el segmento del transporte público no es la excepción no ha estado exento de los embates y en particular el taxi tradicional, que representa sin duda un eslabón primordial en la movilidad y economía del estado, comparada con otras como la industria automotriz y de servicios, que englosa en sus filas a miles de familias que buscan la seguridad y certeza de una noble actividad que delega de generación en generación en el estado y que se resiste a morir ante la llegada de plataformas que no garantizan una estabilidad en materia de prestación de servicio y de seguridad.

En el evento participaron más de 60 representantes de organizaciones de taxis en el estado de Guanajuato, del Subsecretario de Servicio a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, Martín López Camacho; Gustavo Ascencio Origel, empresario de la industria del transporte; Roberto Calvillo Ramiro, Asociado de la Unión de Concesionarios del Estado de Guanajuato; Director de Transporte del Estado de Guanajuato, Guillermo gama Hernández; Director del Jurídico de Transporte del Estado, Mario García González.

