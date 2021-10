Reconocen la trayectoria cervantina de “Chencho” Torres, fotógrafo de OEM Guanajuato

Con 33 años de entrega, pasión y amor por la fotografía cervantina, Crescencio Torres Cuellar “El Chencho”, foto reportero de la Organización Editorial Mexicana, recibió el reconocimiento a la trayectoria por su longeva cobertura al Festival Internacional Cervantino (FIC).

Durante la inauguración de la de la sala de prensa “Carlos Jiménez” en la edición 49 del Festival Internacional Cervantino, de la mano del gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y ante autoridades locales y federales, “Chencho” recibió el reconocimiento anual a la trayectoria periodística de “La Fiesta del Espíritu”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Turismo Lugares para visitar cerca de Guanajuato capital

Y es que a 33 años de dar cobertura al FIC, “El Chencho”, desde su trinchera en las filas del periódico “El Sol de Irapuato” ha inmortalizado la participación de importantes eventos a través desde su óptica, entre ellos la cantante cubana Celia Cruz, de quien es un fiel y ferviente admirador.

Son muchas las anécdotas que este fotógrafo ha vivido durante el festival, desde importantes funcionarios detenidos en las noches de juerga cervantinas, desmanes en la calles capitalinas e incluso impúdicos actos en los túneles cuevanenses.

Sin embargo, toda gran historia llega a su fin, y “Chencho” adelantó que su trayectoria fotográfica desde el plano periodístico, ya se encuentra en el ocaso y es probable que muy pronto caiga la noche.

“Yo pienso que mi trayectoria ya está llegando al fin, es sino el último, uno de los últimos de tantos que he recibido de carrera periodística y de carrera. Este es el que más me gusta, porque está todos mis amigos, compañeros, compañeros de muchos años, compañeros de fotografía, todos, me sentí yo en familia completamente”.

“Chencho” nos cuenta que de los 33 festivales que ha cubierto, sin duda este es el que más sentimientos le ha movido, en parte por la ovación que sus amigos y familiares le brindaron al momento de recibir el reconocimiento.

Pese a ser un día de triunfos, la nostalgia invade el corazón de este guerrero de los lentes, pues llegan a su memoria aquellos compañeros de batalla que desgraciadamente ya no se encuentran en este mundo terrenal, a quienes les dedica este muy merecido reconocimiento.

“Desafortunadamente amigos muy queridos han fallecido a causa de la pandemia y por otras causas, pero en estos días recientes y me duele mucho, porque amigos muy queridos que venían al festival hoy no vienen porque han perdido la batalla y me siento triste por ello. Este reconocimiento se lo quiero dedicar a ellos”.

Desde tu casa, la Organización Editorial Mexicana, pero sobre todo tus compañeros de la oficina en Guanajuato capital, quienes a diario somos testigos de la pasión que desbordas tras las cámaras, te deseamos una enorme felicitación por este galardón tan merecido.