Reconocen en Guanajuato desabasto de medicamentos del 5 o 6%

Ante la crisis de abasto de medicamentos que existe en nuestro país, el secretario de Salud en el estado, Daniel Díaz Martínez, reconoció que en Guanajuato existe un desabasto del 5 o 6% por cuestiones directamente relacionadas al proveedor únicamente en el caso de algunas claves en específico. Pidió no especular.

El titular de la SSG precisó que este problema se presenta en medicamentos especializados que se agotan en varios estados e inclusive en toda la república.

“Algunos medicamentos, sumamente especializados, no hay proveeduría, eso históricamente ha sido así pero no hay alternativas, no recetamos medicamentos que estén de alguna manera ‘de moda’, aquí en Guanajuato siempre habrá un 5% promedio, un 6%, de desabasto de algunas claves que no hay proveeduría ni aquí ni en ningún estado y aveces ni en países”, dijo.

Sin embargo precisó que en el primer y segundo nivel realmente no hay complicaciones, el problema viene a partir de la atención especializada, por lo que se podría decir que el sistema de salud estatal está cubierto en un 95%; “si buscamos, no hay proveeduría pero tenemos algunas alternativas”, aseguró Díaz Martínez.

El secretario de Salud hizo énfasis en el hecho de que este resulta ser un tema complejo que puede tener origen en la desinformación que entre los pacientes se genera; “no me gustaría generar especulación en la población, a veces un poquito de desinformación entre ellos mismos porque hay alternativas, la recomendación es que acudan a la dirección de la unidad médica, con la trabajadora social, a nuestras redes sociales, para aclarar cualquier duda”, dijo.

Aclaran dudas y rechazan cobros

Ante las críticas de algunos pacientes y sus familiares, el titular de la SSG aseguró que las unidades siguen trabajando con toda normalidad pero es justo despejar dudas que sobre todo se han generado en torno a los cobros a los derechohabientes de otras instituciones.

“No le estamos cobrando a nadie, lo que históricamente se ha hecho, cada estado tiene su propia Ley de Ingresos y habrá algún estudio sobre todo para personas que no estaban afiliadas al Seguro Popular, se les cobra de acuerdo al nivel 1 tabular, es muy poquito, siempre lo hemos hecho, no ha cambiado”, dijo.

Destacó que para que los pacientes que están registrados ante otra institución, no sufran contratiempos o confusiones, lo ideal es acudir a recibir los servicios en las entidades correspondientes.

“Lo más recomendable para evitar este tipo de confusiones para los derechohabientes del IMSS o el ISSSTE es que acudan al IMSS o al ISSSTE, es la instrucción del presidente y la vamos a cumplir”, dijo.

Lo anterior es parte de las medidas que ha tenido que adaptar Guanajuato para poder “sacar a flote” el sistema de salud estatal a pesar de los recortes que han surgido desde el Gobierno Federal.

“Cuando tienes que darle un medicamento especializado, costoso, que necesitas un insumo en cuanto a material de curación, es importante que nosotros sí chequemos en la plataforma del IMSS o del ISSSTE, siempre y cuando esté actualizada, que la persona no tenga IMSS o ISSSTE porque entonces no podríamos financiar esa parte de la atención, ahí es donde esperamos la comprensión de la ciudadanía”, aseguró.

Finalmente confirmó que el sistema de atención para despejar dudas entre los pacientes sigue siendo a través de los gestores que siguen prestando sus servicios en las diferentes unidades del estado.

“Todavía existen (los gestores), pueden pasar con ellos o la dirección del hospital o con la trabajadora social, porque los gestores que estaban haciendo su trabajo con el Seguro Popular lo siguen haciendo, no se ha despedido a nadie y están para servirle a la población, hay que aclarar esa parte”, concluyó.