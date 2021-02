Reconocen a restaurante de León por constancia, innovación, calidad y servicio

León, Gto.- El reconocimiento a Pancho´s Sea Food, como uno de los dos mejores restaurantes de León, no es por suerte, sino a la constancia de ofrecer productos de calidad e innovadores.

El establecimiento de mariscos fue incluido en la Guía Gastronómica de México, Edición 2021 de Culinaria Mexicana, Pellegrino y Nespresso, publicada por Larousse Cocina. Liz Catalina López Díaz quien trabaja en este restaurante desde hace diez años dijo el galardón es el producto “de una de las primicias: ofrecer platillos nuevos, innovar; la constancia, el servicio a nuestros clientes, porque esto no es un acto de suerte, este restaurante, no es un acto de suerte como mucha gente lo ha pensado, no es suerte; es ser constantes en los horarios, en todas sus áreas; es la constancia del manejo de los productos que tenemos y es saber que no podemos bajarnos de esa calidad”.

El restaurante fue fundado por Franciscco López Plascencia y su esposa Luz Estela Díaz hace ya más de tres décadas, su hija Liz Catalina, comentó que “cuando ya alcanzaste lo máximo en calidad, no puedes regresarte”.

Para Liz y su familia el haber recibido la mención de la Guía Gastronómica de México, “es algo muy gratificante, ahora si que llego a casa estamos viendo entre mis hermanos y yo, que todo esté en orden, que los productos estén alineados, que todo el producto venga perfectamente como lo pedimos, que todo esté listo para que en cuanto el primer cliente llegue, lo podamos atender con el mejor servicio”.

“Estoy segura, para mis hermanos, para mis papás y para mi es demasiado gratificante llegar aquí a nuestra área de trabajo, que nos ha dado tantos frutos por tantos años y que esperamos que así siga”.

Liz, quien también atiende en el restaurante compartió el galardón “es una inspiración y una muestra de apoyo para seguir en tiempos difíciles. En esta pandemia, el hecho de tener trabajo, es gloriosos, el hecho de tener un lugar y trabajar y dar tu servicio y seguir con optimismo tu forma de vida es glorioso, porque esto es ya una forma de vida para nosotros”.

El restaurante detalló Catalina, ofrece variedad de sabores a los comensales: “los básicos, los de toda la vida, pulpo, camarón, marlin, todo lo que se ofrece está creado para el cliente que llegue y pregunte, oye que me recomiendas y entonces podamos decirle al cliente, todo”.

“Más bien ¿de qué tienes ganas? ¿Dulce, salado, agridulce?”. Preguntan Liz y sus hermanos Francisco, Veneth, Carolina y Francisco López Díaz, quienes atienden los restaurantes de Paraísos y en el rumbo de la Central.

Sus platillos más exitosos son Camarón Escabeche, tostadas de atún Panchos, Carpaccio de salmón y atún Canadá, además del 29 y Jaiba a la diabla.

ORGULLO DE CANIRAC

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación León, Helen Anaya destacó que “para nosotros es un logro muy significativo, porque quiere decir que se están haciendo las cosas bien gastronómicamente hablando, Sin duda alguna es un lugares que los turistas buscan como agradable y sobre todo que maneja un alto nivel de gastronomía así como sus chefs quienes han salido fuera de nuestro estado a promover nuestra gastronomía”.

Anaya Sanromán resaltó que con este tipo de reconocimientos puede ser un beneficio para la atracción de turistas al estado, la reactivación económica, concretamente a los municipios donde se establecen los restaurantes reconocidos: La Cocinoteca y Pancho’s Sea Food, en León; en San Miguel de Allende: Áperi, Bovine, Marsala, Moxi y Trazo 1810; en Guanajuato Capital: Casa Mercedes y El Jardín de los Milagros y en irapuato: Bixa Cocina.