Reconocen a Miguel Ángel con distintivo “Soy León”

León, Gto.- Miguel Ángel Gómez con tan solo 15 años, puso en alto a la ciudad de León tras ganar la Olimpiada Internacional de Tecnología en la categoría Changemakers Teens 2024. Este lunes durante los Honores a la Bandera recibió el reconocimiento “Soy de León” junto a su maestro quien lo preparó para participar.

La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, resaltó que Miguel Ángel es inspiración y un ejemplo de perseverancia a seguir ya que demostró que con dedicación, esfuerzo y trabajo constante se pueden cumplir los sueños.

Local Entregan los reconocimientos de Guanajuatense Distinguido

“Reconocemos en ti cómo una persona puede salir adelante, cómo puede cumplir sus sueños, no es tarea fácil y has sido el primer mexicano que gana estas olimpiadas de tecnología, el primer mexicano y eres de León y eso hay que reconocerlo, nos sentimos bien orgullosos de ti, porque diste lo mejor de ti para salir adelante, lo haces porque te gusta, porque tienes capacidad y has sabido sortear muchos obstáculos sin darte por vencido”, dijo la alcaldesa Ale Gutiérrez.

También, el reconocimiento “Soy de León”' se le entregó a Moisés Josué Espinosa Ramírez, profesor que preparó y motivó a Miguel Ángel para la Olimpiada Internacional de Tecnología.

“Moy, sin ti no hubiera sido posible y nos sentimos más orgullosos porque eres parte del equipo que tenemos en los centros de la ciudadanía donde existe gente bien talentosa enseñando, no solamente es saber, sino es saber transmitir y eso no es tarea sencilla y tú has hecho más de lo estrictamente necesario; tenemos que tener más personas como tú que quieran que las demás personas crezcan”, dijo.

Por su parte, Miguel agradeció a la presidenta de León por su amabilidad, reconocimiento y dijo sentirse honrado de recibir el galardón.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Gracias por estar aquí presentes, estoy muy agradecido de poder recibir este reconocimiento y haber representado a México en las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, estoy muy agradecido”, manifestó Miguel.

“Tengo seis años como profesor y poderlos ver crecer poco a poco es muy gratificante, me gusta que puedan cumplir sus sueños, eso es lo que quiero, que ellos puedan crecer", concluyó el profesor Moisés.

Local Entregan Soy de León a la Madre "Coco"

Es de mencionar que la Olimpiada Internacional de Tecnología 2024 es organizada con la Fundación NTT DATA MX. En esta ocasión participaron 6 mil jóvenes de 17 países.