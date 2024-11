¿Por qué están molestos los maestros en Guanajuato? Aquí te explicamos

León, Gto.- El delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en León, Alfredo Ling Altamirano, reconoció que faltó comunicación para informar a los maestros sobre la retención de impuestos.

“Quizá lo que faltó fue comunicación y hay que reconocerlo, pero si se da la comunicación no va a haber ningún problema. Es retención fiscal, no es un dinero que el gobierno del estado se vaya a quedar, sí hay que retenerlo a los trabajadores para entregarlo al sistema de administración tributaria que es federal y como es federal nosotros no tenemos más que aplicar, somos ejecutores”, dijo.

Esto se da tras las manifestaciones recientes del sector docente en diferentes ciudades de Guanajuato porque se rehúsan a pagar la reducción de impuestos generada, según la SEG, por los incrementos salariales de años anteriores.

Sin riesgo de paros

Por otra parte, Ling Altamirano comentó que no ve riesgo de paro de labores por parte de los docentes ya que las partes están llegando a acuerdos.

“Este es un asunto que se tiene que resolver a nivel central en todo el estado porque no es un asunto de los maestros en León, no hay ningún riesgo porque hay toda la disponibilidad y disposición de las partes para intercambiar preocupaciones e información. Lo que sí está muy claro es que los impuestos los tenemos que pagar, a nadie nos gusta pagar impuestos y si te cobran un peso más de lo que estás acostumbrado, tú vas a protestar”, aseguró.

El funcionario añadió que la secretaría está proporcionando información a todos los profesores que tengan dudas y quieran aclararlas.

“Los trabajadores son los obligados a pagar ese impuesto, el patrón está obligado a retenerlo, entonces no son descuentos, son retenciones. Hemos ofrecido por medio de una página donde cada uno de los trabajadores pueda consultar, ya que cada caso puede ser diferente, no hay dos casos iguales”.