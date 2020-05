Reconoce SEG en León a 186 docentes por décadas de servicio

León, Gto.- Bertha María Guadalupe Jiménez Gómez es uno de los 186 docentes que este Día del Maestro es reconocido por sus años de labor.

Bertha María, quién cumple 40 años de servicio, platica que su "más grande orgullo es ser maestra; el mayor reconocimiento son los logros educativos de mis alumnos y el trabajo que hacemos con los padres de familia, pues son parte importante del proceso de enseñanza".

Agregó que una de sus satisfacciones es encontrar a quienes fueron sus alumnos y que ahora son profesionistas. "Me reconocen, me saludan y me agradecen la educación que de mi recibieron".

Dijo que una de las labores del profesor es tratar que el alumno esté motivado "para ayudarlos a trazar el camino de vida".

DELEGADO

La Delegación en León de la Secretaría de Educación de Guanajuato reconoció a 50 maestros por 40 años de servicio y a 136 por 30 años en las aulas.

El delegado, Fernando Trujillo, expresó su admiración "por la labor que hacen día a día, porque no solo han cultivado la mente de los alumnos, también han tocado sus conciencias y almas impactando de manera positiva".

Reconoció la labor de los docentes en tiempos de pandemia. "Son los maestros, héroes que han sostenido el servicio educativo, respondiendo con gran altura a la transformación que se le está dando a la educación, con capacidad y talento para propiciar aprendizajes significativos en los alumnos desde casa".