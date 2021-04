Reconoce Santillana a impulsores de Turismo Incluyente en León

León, Gto.- El alcalde de León Héctor López Santillana reconoció a impulsores del Turismo Incluyente en León, además de apreciar los esfuerzos que realiza el sector por la reactivación económica; durante el evento se limitó a expresar alguna postura del envío de vacunas contra Covid-19 a Guanajuato, para aplicarse a los maestros.

Durante la ceremonia de reconocimiento, el alcalde entregó 37 distintivos y 16 constancias, de los cuales 28 fueron sellos de Turismo Incluyente, 9 fueron del sello Cerca de China, así como las constancias fueron por Calidad Higiénica por la contingencia.

En la ceremonia de reconocimiento, López Santillana expresó que los leoneses son personas que no dejan de lado a quién más necesita de apoyo, señaló que hoy en día se notan los esfuerzos de brindar una mejor experiencia a todos los visitantes, sin importar su condición física.

“No podemos darnos el lujo de generar una sociedad tan terriblemente desigual y por la desigualdad me refiero entre los que tienen y los que no tienen, no es ese el León que nos heredaron nuestros antepasados, no es ese el León que queremos tener presente y mucho menos el que queremos heredarle a las futuras generaciones”, informó.

Agregó que en el Sector Turismo se buscan siempre las mejores alternativas para que las empresas puedan surgir y tener mejores oportunidades económicas, sobre todo para buscar alternativas de salir adelante durante la actual contingencia sanitaria.

“Lo que queremos es que resurjan nuestras empresas, nuestras instituciones, nuestros espacios, con esta belleza que les caracteriza y les caracteriza por la forma en la que atendemos a nuestra ciudadanía”, comentó.

Al igual se entregó el sello Cerca de China, el cual se le entregó a empresas que han desarrollado y mantienen esfuerzos relacionados a la atención con calidad al mercado turístico chino y que han destacado aspectos de primer contacto y servicio.

Al igual en el evento Héctor López Santillana no mencionó alguna referencia relacionada con las pruebas piloto de regreso a clases en algunas escuelas públicas o privadas que estableció la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, así como de que profesores de Guanajuato estarán recibiendo la vacuna contra Covid-19 a mediados del mes de mayo.