Reconoce PRI León que ciudadanía les dio la espalda

León, Gto.- Juan Pablo López Marún, Presidente del Comité Municipal del PRI en León, reconoció que el pueblo de León no los favoreció con el voto en el actual proceso electoral que terminó este viernes con la entrega de actas.

Expresó que para recuperar la confianza de la ciudadanía leonesa el Partido Revolucionario Institucional tendrá que impulsar grandes cambios al interior del tricolor con miras a las elecciones intermedias del 2027.

“Ahora que concluyó el conteo y cómputo final de los votos en la Junta Municipal del IEEG, reconocemos que los resultados electorales no nos favorecen y son para el PRI de León resultados muy adversos”, expresó.

El PRI fue el gran ausente en este proceso electoral, pues desde que llegó el PAN al poder hace más de 30 años, el revolucionario se había mantenido como la segunda fuerza en la ciudad, incluso ganó la alcaldía en 2012, quitándole la joya de la corona al blanquiazul nacional.

Explicó que una de las causas de la debacle del PRI se debió a que no hubo alianza con el PAN, pues la población votó por ambos partidos, cuando no iban en alianza, la cual sí estuvo presente por la gubernatura y la presidencia de México.

“Podríamos explicar dichos resultados de muchas formas, por ejemplo, de los más de 28 mil votos nulos en el municipio, más de la mitad corresponden a votos en los que la ciudadanía marcó por dos o tres partidos de nuestra coalición nacional, no obstante, en León íbamos solos”, dijo.

“Si sumamos esa cantidad de votos que nos correspondían tres o cuatro mil votos, habríamos mantenido al menos nuestra representación en el H. Ayuntamiento de León”, justificó.

Detalló que fue evidente la confusión electoral que se generó, al ir en coalición para la Presidencia de la República y la Gubernatura del Estado, incluso en un par de Distritos Federales de León, pero no así en la Presidencia Municipal de León y el resto de los Distritos Federales y Locales.

“Pero bueno, más allá de intentar explicar nuestros números, como lo he dicho antes, reconocemos que los resultados electorales no nos favorecen y que la ciudadanía no encontró en el PRI una opción para darnos su voto. Para recuperar la confianza de la ciudadanía el PRI tendrá que impulsar grandes cambios como partido y como institución”.

“Asumimos la responsabilidad que nos corresponde como Comité Municipal por los resultados electorales, pero el proceso de autocrítica y transformación que requiere nuestro partido debe incluir también a la Dirigencia Nacional y a la Dirigencia Estatal”, concluyó López Marún.