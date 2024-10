Reconoce Libia García trabajo de mujeres en la Noche de Industriales

León, Gto.- Durante la Noche de Industriales, cóctel networking que se llevó a cabo esta noche en León, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el trabajo de las mujeres del sector y propuso que el evento se llame “Noche de la Industria”.

“Hoy he visto a muchas mujeres que también aportan, ponen su visión y su liderazgo, y lo que no se nota no se visibiliza. Las mujeres son parte de la industria, si me lo permiten llamemos a esta la noche de la industria en donde las industriales y los industriales aportan su talento, visión y la confianza que han tenido en Guanajuato para que hoy estén aquí con nosotros”, comentó.

Este martes se llevó a cabo la inauguración de la Noche de Industriales de la Feria Industrial Transformation México (ITM) de la Hannover Messe y la Reunión Anual de Industriales (RAI) de la Concamin, donde acudieron empresarios locales y nacionales y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

“La industria también tiene que ser inclusiva, sustentable, también tiene que poner el centro en el liderazgo de hombres y mujeres por igual porque tanto en la industria como en la vida pública no podemos perdernos de la gran aportación que representa una sociedad diversa que reconoce que todos y todas somos diferentes”, agregó la gobernadora.

Buscan acrecentar confianza

La mandataria estatal aseguró que lo que su gobierno busca es acrecentar la confianza de los empresarios en Guanajuato para que sigan llegando al estado.

“Hoy no es lo mismo tener la confianza que acrecentarla, eso es lo que queremos en este gobierno que recién está arrancando, acrecentar la confianza para que la industria, las empresas sigan llegando a nuestro estado porque sabemos que eso representa progreso y bienestar para nuestra gente”, agregó.

Además, mencionó que la propuesta tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología no sólo en la industria sino también en los gobiernos.

“Hoy la apuesta tiene que ver con la tecnología, innovación, inteligencia artificial que bien puede aplicarse en los gobiernos y en la industria porque nos permite acercarnos a aquellos a los que va destinado nuestro actuar, en el caso del gobierno generar inclusión a las personas que hoy les presentamos y servimos”.