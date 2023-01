Reconoce INE programa de presupuesto participativo de León

Este viernes 20 de enero se llevó a cabo en León la segunda edición del programa de Presupuesto Participativo con el apoyo del INE.

Al evento llegó la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey, quién destacó el proyecto en León como un proceso de democracia directa donde los ciudadanos marcan el destino de 300 millones de pesos para la elaboración de 78 proyectos sociales en diferentes zonas de la ciudad.

Si bien la consejera del INE dijo que hay muchos municipios que han solicitado la realización de este programa, en Guanajuato no hay otro que no sea León que lo haya pedido.

“Hay muchísimos que ya se llevan a cabo, de Guanajuato no, la verdad es que no es un acto que no estoy cierta, donde no han pedido apoyo estos años ha sido en León, pero en el país hacen ese tipo de procesos de participación ciudadana, consultas populares o la revocación de mandato que hicimos o presupuestos participativos ya desde hace muchos años” dijo la consejera nacional del INE.

La funcionaria destacó que a nivel local la ley es mucho más avanzada que a nivel federal en diferentes procesos electorales que marcan la democracia del país.

“A nivel local están muchos más avanzados aquellos en eso que a nivel federal, siempre la ley va un poco más tarde en este tipo de ejercicios porque las leyes locales siempre son mucho más ágiles el darle voz y voto hacia ciudadanía”, agregó.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez votó este viernes en las urnas que se instalaron afuera de la presidencia municipal para que los leoneses y las leonesas pudieran emitir su voto durante el 447 aniversario de la ciudad.

Será este sábado cuando a través de la plataforma digital se den a conocer los proyectos ganadores qué se construirán en las diferentes delegaciones municipales.