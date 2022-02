Reconoce CTM en Guanajuato victoria de SINTTIA

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, reconoció el triunfó del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Nacional (SINTTIA), en la consulta sindical de General Motors (GM) planta Silao.

Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la CTM comentó en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM), que no había nada que hacer ante tan contundente resultado, por lo que respetan la voluntad de los trabajadores.

“Ya están los números ahí, no creo que haya nada que hacer, desde Guanajuato reconocemos la victoria de SINTTIA, no creo que nos vayan a poner a consideración de nosotros, los números son muy claros”, mencionó.

Mencionó que no valdría la pena buscar una nueva contienda, debido a los resultados que tuvo la organización sindical en el proceso y que aunque no está en contacto con los sindicatos de la coalición CTM que contendieron, él particularmente considera que ya no hay mucho qué hacer.

“De los sindicatos que estaban en el proceso yo no tengo comunicación con ellos, pero yo creo que no tiene caso”, mencionó.

Fue cerca de las 4 de la mañana cuando El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó de los resultados de la consulta sindical en General Motors, en dónde informó de la victoria de SINTTIA.

El organismo conformado por trabajadores ganó la representación sindical de los colaboradores de la planta de General Motors, en Silao con 4 mil 192 votos a favor, de un total de 5 mil 389 válidos, ya que se contaron 5 mil 478 sufragios, pero 89 fueron nulos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana tuvo 932 votos, el Sindicato Nacional de trabajadores y Empleados de la Industria del Auto Transporte, Construcción, Industria Automotriz, Autopartes, Similares y Conexos, de la República Mexicana obtuvo 247 votos.

Mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de las Industrias, Comercio y Servicios en General “Carrillo Puerto”, tuvo 18 votos.

En proceso que se llevó a cabo el 1 y 2 de febrero, participaron el 87.98 por ciento de 6 mil 232 trabajadores de la planta de GM acudieron a votar por su representación sindical, bajo un proceso organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), observado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).