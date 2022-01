Recomienda Coparmex a cuentahabientes de Citi Banamex estar alertas

León, Gto.- Luego de que Citi anunció la venta de Banamex en México, Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León, recomendó a los cuentahabientes estar atentos a los movimientos bancarios que existan por parte de la institución, para evitar problemas con sus bienes.

“Que se mantengan informados, que estén al pendiente de lo que está pasando y que si tienen alguna afectación para eso está la Condusef, pero bueno no debe de haber ese tipo de cosas, un banco de este tamaño no es cualquier cosa, escuché que valía más o menos 15 mil millones de dólares, entonces es todo un negocio, una institución financiera, por lo que no debe de haber afectaciones”, dijo para El Sol de León.

El presidente de Coparmex León confió en que no debe existir ningún problema con la institución, ya que es un banco serio con un valor de 15 mil millones de dólares, cantidad de gran importancia para el país.

Dijo que él por lo particular no es cuentahabiente de Banamex, pero a sus colegas que sí lo son y al público en general, sugirió que se informen de los procedimientos que realizará el banco y estén atentos a la nueva adquisición de la institución, para conocer los nuevos esquemas financieros.

“Ojalá que el nuevo comprador sería muy bueno que sea su fortaleza la banca mexicana, fortalezca al sector empresarial, a México y que continúe con el trabajo que se ha venido haciendo y que los cuentahabientes no se vean afectados de ninguna manera en ningún momento”, mencionó.

Que una institución financiera tan importante a nivel internacional quiera salir de las operaciones en México llegó a preocupar un poco a los empresarios, pero Rodríguez Velázquez consideró que es una práctica de estrategia, por lo que todavía no genera una alarma en los empresarios.

“En primera instancia cuando dices que un grupo financiero tan importante se va a salir de las operaciones de México, dices a caray pues qué está pasando, sin embargo si esto se hace con una práctica común pues yo creo que sí es un riesgo, pero todavía no es así, hoy México todavía tiene y tendrá que mantenerse”, informó.

Mencionó que todo lo que se conoce es que Citi lo está realizando por estrategia, pero lo importante es que los cuentahabientes no salgan afectados de las operaciones, que no pierdan ningún bien durante el proceso de traspaso financiero.