Recomienda Colegio de Pediatras de Guanajuato una sana alimentación para combatir depresión en la niñez

León, Gto. Ante la entrada a clases para los estudiantes del nivel básico, María de la Cruz Ruiz Jaramillo, presidenta del Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato, emitió una serie de recomendaciones a evitar en la alimentación de los niños, pero también sugirió la inclusión de hábitos como la lectura para evitar enfermedades como la depresión.

La especialista en el tema comentó que lo primero que se debe evitar para que las infancias tengan una alimentación sana son las sopas instantáneas, las bebidas azucaradas, los alimentos no procesados e implementar la lectura aunque los menores no sepan leer.

“No solamente la obesidad es el problema, claro que es lo que más directamente se relaciona con los malos hábitos de alimentación, pero ya se sabe que incluso enfermedades mentales: la depresión, la ansiedad también tienen mucho que ver con los hábitos de alimentación”, dijo.

Lectura desde la etapa prenatal

Por su parte, Lídia Negrete Esqueda, integrante del consejo directivo del Colegio de Pediatras de León, detalló que uno de los propósitos de las organizaciones pediátricas de la capital del calzado y México es fomentar la lectura no sólo en la escuela sino incluso desde la etapa prenatal y otros espacios.

“Uno de los propósitos del colegio y a nivel nacional por la Confederación de Pediatría de México es desarrollar espacios donde se promueva la lectura, consideramos que no nada más es en las escuelas sino que debe de comenzar desde la etapa prenatal porque es bueno que la mamá acostumbre al bebé a escuchar su voz, a leerle porque esto va dejando una impronta que es más fácil continuar”, dijo.

Lidia Negrete Esqueda explicó que si los papás le leen a sus hijos, los menores reflejarán beneficios en su vida, pues eso les ayudará a expresar mejor sus emociones y desarrollar una mejor capacidad de comunicación.

“Promovemos la lectura de los padres a los hijos, no importa que los niños no sepan leer, hay que hablar con ellos, hay que acostumbrarlos a la voz, se ha visto que tiene muchos beneficios en el desarrollo del habla, disminución de trastornos de atención, el niño tiene una mejor capacidad de comunicación, se desarrolla mayor apego emocional, el niño aprende a expresar mejor sus emociones”, agregó.

Padres de familia en el celular

La doctora dijo que se recomienda que los padres y madres no pasen tanto tiempo en el celular, pues es importante el contacto que pueden tener con sus hijos durante sus primeros años de vida.

“Lo que pasa es que se ha perdido mucho porque ahora vemos que las mamás están con el celular y los niños por un lado, no se les hace caso y el contacto cara a cara con el niño, incluso a veces aunque no se hable es muy importante, proponemos que se haga lectura, no es que estemos en contra de la lectura en medios electrónicos, pero que de preferencia sea en libros álbum que tienen fotos por la estimulación visual con los colores”.