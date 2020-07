Recomendaciones médicas a empresarios

León, Gto.- El uso de mascarillas, empresas ventiladas y con sana distancia, el no acudir a lugares públicos abarrotados, ni hacer uso del transporte público urbano, son sólo algunas de las recomendaciones realizadas por el Dr. Alejandro Macías Hernández, durante su ponencia virtual con representantes de COPARMEX León.

El profesionista con una amplia trayectoria en la medicina, dijo “tenemos que dar la batalla a la Covid-19, haciendo uso de mascarillas, cubrebocas, distanciamiento, lavado de manos, uso de gel sanitizante, pero sobre todo quedarnos en casa”.

¿Dónde estamos y a dónde vamos?

Para este fin el ponente destacó que existen dos tipos de contagio por coronavirus: 1.- contacto directo o indirecto por gota de corto alcance grandes que caen a no más de una distancia de 1.5 metros de distancia; 2.- Por Aerosoles de largo alcance, por pequeñas partículas de hasta (<10 micras) y que son más fácil adquirir con protección y en lugares cerrados.

En las dos siguientes semanas sabremos si las acciones llevadas por el estado de Guanajuato y en especial la ciudad León, dan como resultado una desaceleración en casos de contagios y fallecimientos, que sería algo muy positivo para todos en todos los aspectos, señaló.

Las medidas de seguridad e higiene adoptadas por el gobierno mexicano, fueron tardías pero “de no seguirlas no romperemos la cadena de contagio”, explicó Macías la sana distancia tiene como finalidad el respirar menos virus, lo mismo es con el uso de mascarillas, “se trata que no nos enfermemos todos pero al mismo tiempo, para no colapsar hospitales” agregó.

Los ejemplos de triunfo

A decir del médico, ejemplo como el de Corea del Sur que en 3 meses y medio terminó con la oleada de contagio, fue resultado al considerar al Coronavirus un problema prioritario, pro en contraparte en México de ser un problema de salud se convirtió en un problema pues el personal de salud no tuvo el apoyo para enfrentarlo, aunado a que han sido atacados.

“En León en la T1 del IMSS, tienen a más de 130 pacientes de Covid-19 y tienen a 40 con máquinas para respirar, León está llegando a un punto máximo y de no superar en dos semanas la curva de infecciones el panorama no es nada alentador”.

Tienes Covid-19, hasta demostrar lo contrario

En estos momentos aquí en León cualquiera que tenga fiebre en este momento tiene Covid-19 hasta que no se demuestre lo contrario, en casos extremos se emplea una máquina para respirar para los pacientes, “ahorita aquí en León prácticamente están saturados todos los hospitales que puedan ofrecer de máquinas para respirar, en este momento no te conviene enfermarse, porque además puedes contagiar a 56 o más personas al ser un súper diseminador del virus” señaló tajante.

Finalmente Alejandro Macías, señaló “toda medida de prevención es buena crea tu propio cubrebocas no gastes, la intención es disminuir que respires el virus que reina en lugares cerrados y si eres contagiado también usado y toda su familia para evitar la propagación, solo unidos y comprometidos saldremos en México de esta pandemia”.