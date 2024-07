Recolección de basura en comunidades se complica por la inaccesibilidad de caminos

Guanajuato, Gto.- El servicio de recolección de basura en las comunidades de Guanajuato capital se complica debido a que los caminos son inaccesibles, además de que las lluvias han deteriorado estos accesos.

Local Falta convocar a mesas de trabajo para regular las prácticas inmobiliarias

El director de Servicios Públicos Municipales, Omar Rosas Ojeda, insistió que el mal estado de los caminos de terracería impide que los camiones lleguen a varias comunidades.

Ante la situación, se ha dejado de realizar los recorridos para no poner en riesgo la integridad de los trabajadores en al menos 10 comunidades de Guanajuato capital.

Explicó que ya se han registrado casos en los que los camiones recolectores se han quedado varados en las noches entre el lodo y ya no salen.

Por la falta de señal telefónica han perdido la ubicación de los trabajadores, así que se tomó la decisión de no prestar el servicio en algunas comunidades.

“Estamos atendiendo aproximadamente como 75 comunidades, ahorita en tiempo de lluvias hay comunidades en las que en sí no entramos, porque los caminos se ponen muy lodosos, nuestras unidades no pueden entrar y pues también no, no pueden arriesgar al personal que muchas veces no hay ni cómo comunicarnos con ellos o ellos con nosotros”.

EL director de Servicios Municipales reconoció que se necesita por lo menos comprar otras dos unidades compactadoras de basura para ampliar y mejorar el servicio a las comunidades más alejadas.

“Se requieren por lo menos otros dos compactadores para poder darles el servicio más constante a las comunidades porque tenemos comunidades en las que nada más le estamos dando el servicio una vez a la semana, por lo retirado que están”.

Por último, insistió en que la dirección necesita contratar más personal para las áreas de Alumbrado Público, Recolección y Parques y Jardines, pues la falta de empleados ha provocado retrasos en el servicio.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Es Guanajuato epicentro de la promoción de mensajes de paz

“Ahorita estamos trabajando con aproximadamente 21 o 22 unidades en buen estado e insisto que para las comunidades, también se necesitaría contratar más personal”, concluyó.