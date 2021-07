Urge que jóvenes en Guanajuato sean orientados: Alcántara Soria

León, Gto.- Urge que los jóvenes en Guanajuato cuenten con una orientación hacia el bien desde la familia, la religión y el gobierno, así lo explicó el ex procurador de justicia en Guanajuato Juan Miguel Alcántara Soria, luego de los crímenes que se han desarrollado en León en donde los presuntos responsables han sido menores de edad.

“El espacios privilegiado para prevenir y corregir conductas antisociales es la familia, que tiene que construir las condiciones para un crecimiento o un desarrollo de los niños y de los jóvenes en el que sepan diferenciar, el bien del mal y aprendan a identificar las consecuencias de sus actos, después de ese círculo están otro complementarios en ese proceso, como lo son el sistema educativo y hasta el sistema religioso”, comentó.

El ex procurador de Justicia en Guanajuato confirmó que los grupos delictivos reclutan a menores para que comentan actos delictivos, que ante la vía penal no se les hará responsables de los hechos, como se les juzga a mayor de 18 años, por lo que los jóvenes están en mayor riesgo de no contar con la educación y la orientación necesaria para evitar caer en esas situaciones.

“Como menores de 18 no son responsables penalmente, pues también aquí aparece otro factor que es una condición negativa, porque muchos delincuentes utilizan a menores de edad, precisamente porque saben que son menores de edad y por lo tanto irresponsables penalmente para la comisión de ilícitos y este es un problema nacional”, señaló.

De parte de la autoridad corresponde poner énfasis en la prevención del consumo de droga, ya que en León es uno de los principales factores que comienza a involucrar a los jóvenes en malos pasos, pues en la ciudad cada vez se observa mayor incremento en carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo.

“Este mercado de producción, distribución y comercialización de sustancias ilícitas, se está disputando pulgada a pulgada, barrio por barrio, colonia por colonia y eso significa en la disputa territorial de las bandas del crimen organizado, significa el incentivo para consumir y cuando los jóvenes cuando no tienen el acompañamiento ni de las familias, ni de las escuelas y están más tiempo en las calles pues para conseguir más droga, los incentivan a robar”, comentó Alcántara Soria.

Actualmente en el estado 25 municipios ya han implementado el programa Planet Youth, que busca dar a los jóvenes herramientas para dejar la adicción por los estupefacientes, pero sobre todo para prevenir que puedan incrementar su consumo, algunas ciudades que están teniendo este formato son León, Salamanca, Celaya, Irapuato y Silao.