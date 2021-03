Reclaman mujeres del PAN Guanajuato a AMLO

León, Gto.- Cuatro días después de las protestas feministas en contra del presidente de la república, la secretaria general interina del PAN en Guanajuato, Janett Muro y la diputada federal Michel Márquez cuestionaron que Andrés Manuel López Obrador deje en segundo término a las mujeres.

Janett Muro Soto afirmó que "prefiere dar la espalda y hacer caso omiso a las voces de miles de mujeres y hombres que exigen respuestas a un gobierno que le ha quedado grande México”.

Agregó que "las mujeres de México desafortunadamente son víctimas de la soberbia, la incapacidad, la ineptitud y la indolencia de López Obrador, que se esconde tras muros de metal en su palacio y sus otros datos".

El pasado domingo, Palacio Nacional fue blindado con vallas metálicas para evitar confrontaciones con motivo de la Marcha que se realizaría al día siguiente. El lunes 8 de marzo, en la manifestación sí hubo confrontación, con un muro que desde horas antes fue decorado con flores y con los nombres de algunas víctimas de feminicidio.

"Las mexicanas se encuentran frente a un gobierno de puertas cerradas, que cuando diversos organismos, activistas y legisladoras le pidieron que cumpliera el pacto contra la violencia, prefirió romperlo y decir 'Ya Chole'", indicó la secretaria.

“En este gobierno las mujeres pasan a segundo término y sus voces no son escuchadas. En el PAN sí se apoya la igualdad sustantiva y representativa de las mujeres. Prefieren apoyar a personas como Salgado Macedonio, a quien apoyan como candidato a gobernador del estado de Guerrero, quien tiene varias denuncias por violencia sexual”.

Janett Muro señaló que “Morena es un partido sin estructura y prueba de ello son las controversias que hay en Guanajuato por su dirigencia estatal”.

Recordó que fueron los gobiernos del PAN quienes crearon el Instituto de las Mujeres, las Estancias Infantiles y los Refugios para mujeres violentadas, “ahora desaparecidas por el gobierno de López Obrador, las estancias y sin recursos los refugios”.

Por su parte, la diputada federal, Michel Márquez González, recriminó al presidente que "no entiende que no entiende que los reclamos de las mujeres por seguridad e igualdad son justos y reales y no un movimiento desestabilizador de su gobierno cómo él quiere hacer creer”.

Manifestó su “rechazo rotundo ante la actitud del presidente de la república por no escuchar las protestas de las mujeres mexicanas. Protestas que el único objetivo que tienen y que tenemos es visibilizar estos distintos flagelos que a diario vivimos tan sólo por el hecho de ser mujeres”.





González Márquez, puso como ejemplo las 250 mil denuncias por violencia familiar que han surgido a lo largo de esta pandemia o la brecha laboral de 34 % menos de salario que reciben las mujeres en el mismo puesto que los hombres.





“Con una total falta de empatía lo que hace López Obrador, es deslegitimar las expresiones de nosotras las mujeres. Y se atrevió a decir que era el más feminista de la historia; hoy con sus acciones nos dice a todas las mujeres, ni las veo ni las oigo”.