Reclaman empresarias leonesas a gobiernos estatal y municipal

León, Gto.- Reclama la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo León a los gobierno municipal y estatal la falta de pronunciamiento de medidas “ante la crisis económica que se avecina”, derivada del Covid-19.

Así lo dio a conocer su presidenta Leticia Venegas a través de un comunicado oficial.

La representante de las mujeres empresarias leonesas señaló que “ya estamos en un momento crítico y de desesperación" y recordó que "hace unos días por parte del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) lanzamos una serie de propuestas y estamos a la espera de las medidas que el gobierno federal y del estado tomen en materia económica”.

Señala que a pesar de que no se ha declarado oficialmente el paro de labores, las agremiadas de AMEXME han actuado de forma preventiva, en algunos casos aplicando el llamado Home Office, o reduciendo los tiempos de los colaboradores en las empresas.

"Las pérdidas económicas ya se empiezan a registrar", destacó el comunicado.

"Las primeras afectaciones que se tienen registradas son las empresas del sector servicio, como turismo, restaurantes, bares, hoteles y más".

Son 108 mujeres que integran la asociación; generan 5 mil empleos directos en diferentes sectores.

“Por el momento, algunas socias no hemos parado completamente labores y producción, al menos en mi caso no, no podemos hacerlo”, expresó la líder de las empresarias.

Comentó que, durante estos días han existido acercamientos con autoridades de Guanajuato para compartir "la situación por la que empresarios de León y el estado atraviesan, pero actualmente no se han informado medidas concretas de apoyos o incentivos para el sector".

Venegas resaltó que “las empresas que aún no paramos por completo actividades estamos tomando medidas preventivas y de higiene y seguimos acatando las recomendaciones de la Secretaría de Salud al pie de la letra”.

AMEXME ha optado por mantener las fuentes de empleo que generan, por ello ha adelantado vacaciones a los colaboradores o ha reducido sueldos.

“Algunas están optando por reducir sueldos, el reducir nuestra plantilla laboral sería nuestra última alternativa, la próxima semana se tomará esta decisión tan difícil... que lamentablemente se visualiza como muy probable”.