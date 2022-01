Reciben escrituras de sus viviendas 300 familias

Trescientas familias de 61 colonias irregulares de León, recibieron de manos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y la Secretaría de Gobierno Libia Denisse García Muñoz Ledo las escrituras de sus propiedades que dar certeza y seguridad a poco más de 1 mil 200 personas que resultaron beneficiadas, el evento se celebró en las instalaciones del Instituto Municipal de la Vivienda.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejos destacó que como parte de estos trabajos llevados en León del año 2000 a la fecha se ha regularizado la situación de 129 asentamientos humanos, cifra que representa 34 mil 480 lotes, hablamos de una superficie de 9 millones 710 mil metros cuadrados regularizados, acciones del gobierno que han beneficiado a poco más de 120 mil habitantes.

El ejecutivo estatal recalcó que como parte de este importante trabajo en su administración se realizaron 58 eventos de este tipo en diversos municipios de Guanajuato, con la entrega de más de 5 mil 254 escrituras para el beneficio de 21 mil 503 habitantes.

Vamos a abatir colonias y comunidades irregulares

En su participación la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dijo que “sabemos de la problemática y lo difícil que es para cada una familia el no tener la certeza de su propiedad y sabemos lo complicado qué es también para el municipio el poder regularizar, es por eso que nos tenemos que poner a trabajar todos para abatir las colonias y comunidades que hoy son irregulares”.

No solo depende de una persona ni del gobierno, pero tenemos que trabajar para agilizar los procedimientos “hoy se está viendo el resultado aquí se están haciendo escrituras porque sabemos que cada día que pasa para ustedes es incertidumbre cada día que pasa es no tener servicios porque como autoridad no tenemos las posibilidades de darlo al tener varios inconvenientes legales pero estamos aquí para hacer equipo con ustedes al entregar estás 300 escrituras”.

La secretaria de Gobierno, detalló que las colonias en las que se entregó escrituras fueron: Valle de los de las Toronjas, Valle de San Pedro de la Joya segunda sección, Villas de San Juan Dos, La Nopalera, Santa Magdalena, Rivera de San Bernardo, Hacienda de Ibarrilla, Huertas de Medina Dos, El Pedregal, Villas del Campo Uno, Siglo 21, Valle de México, Convive, Artículo Cuarto Constitucional, Nuevo Amanecer, Piedra Azul, Praderas del Sol, Loma de la Cañada, Estancia de la Joya, Siinarquista entre otras.

Hoy al tener este título, los acredita como propietarios de la vivienda que habitan y como siempre lo decimos y es algo conocido por todos “papelito habla, pues aunque estemos ahí y sepamos que somos los propietarios, si no tenemos el documento que nos avala como dueños de ese lugarcito de ese terrenito no nos sentimos tranquilos, hoy es una buena noticia”.