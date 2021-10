Recibe Tec de Monterrey a 23 nuevos alumnos para el programa Líderes del Mañana

León, Gto.- Con una beca del 100 por ciento, 23 jóvenes forman parte del programa “Líderes del Mañana”, una plataforma que proyecta el talento de jóvenes guanajuatenses para la vida profesional. Los estudiantes que ahora forman parte de la 8 y 9 generación, consideran que esta es una oportunidad de oro, tanto para ser excelentes profesionistas en la vida pública y para tener experiencia en el extranjero, así lo explicaron Alondra Torres y Ángel Yahir Quiróz Barajas, para El Sol de León.

“Me gustaría viajar porque me gustaría trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el rubro económico y también ejercer un cargo público, me gustaría formar mi propia empresa, para ayudar a mi familia que es comerciante y ayudar a los de mi comunidad”, comentó Alondra Torres, quien está estudiando la carrera de Negocios Internacionales y que dijo que su proyecto para poder ingresar al Tecnológico de Monterrey, fue el promover la cultura de México a través de plataformas digitales.

Ángel Yahir Quiróz Barajas, es originario de la comunidad “Potrerillas”, ubicada en Purísima del Rincón, dijo que gracias a su proyecto Educativo, el cual consiste en dar orientación estudiantil a varios alumnos con problemas de aprendizaje, logró ingresar al Instituto Tecnológico de Monterrey, por lo que explicó que le gustaría seguir implementando un sistema de ayuda educativa en la entidad.

“Básicamente me gustaría trabajar en una empresa en México, me gustaría tener una experiencia internacional y realizar un emprendimiento para potenciar toda la economía local, soy el único y el primero en mi familia en entrar a la universidad y es un sueño lograr todo esto”, dijo, agregando que es estudiante de la ingeniería Industrial y de Sistemas.

En promedio un estudiante que termina sus estudios en el Instituto, llega a invertir hasta 900 mil pesos en todo su proceso formativo, pero en esta ocasión los jóvenes estarán con sus gastos escolares cubiertos al 100 por ciento de sus estudios, 50 por ciento la institución y 50 por ciento lo cubre el estado, así como la iniciativa privada.

Ya son 8 las generaciones en el Instituto Tecnológico de Monterrey que se han visto beneficiadas con el programa de “Líderes del Mañana”, mismo que ha beneficiado a mil estudiantes en todo el país y que está creado para la formación de líderes transformadores con impacto social, enfocado a jóvenes brillantes que requieren apoyo financiero al 100 por ciento, para estudiar una carrera de la universidad.

Durante el evento de arranque de las nuevas generaciones, directamente en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla, rector de la Universidad, les solicitó a los mismos que no dejen de tener una actitud positiva, resiliencia y tenacidad.

“Paso número uno actitud positiva en la vida, número dos resiliencia y número tres, hay que ser tenaces, he tenido más de 27 mil alumnos en mis aulas, en estos 108 semestres y me preguntan cuáles son los más exitosos de tus ex alumnos, no lo dudo, los más tenaces, no los más inteligentes”, dijo durante un evento de arranque de la generación 7 y 8 de Líderes del Mañana en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Agregó que es fundamental que ahora con la pandemia por el Covid-19, los jóvenes puedan estar preparados para resolver problemas a futuro, con tecnología pero sobre todo con humanidad, pensando siempre por el bienestar de las personas y de quienes los rodean, ya que su lema siempre ha sido saber para servir y eso es lo que requiere la comunidad educativa, servir una vez alcanzando sus sueños y metas.

Durante la ceremonia de bienvenida a la nueva generación, estuvo presente el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien invitó a los jóvenes a no dejar de lado los problemas y ser personas de soluciones, que encuentren un elemento clave para atender las situaciones que se presenten y servir a sus familiares y comunidades.

“En la vida hay que tomar los retos con la mejor actitud, un cáncer, un problema financiero, un problema familiar, un problema laboral, sino lo tomas con la mejor actitud, no se hace nada, un examen difícil, un problema en la carrera, hay que tomarlo con la mejor actitud”, mencionó.

Agregó también algunas anécdotas personales que le ocurrieron en relación al liderazgo, al resolver problemas cotidianos de su día a día, así también el cómo su padre fue quien le inculcó el valor de la responsabilidad, enfrentar problemas y aunque se caiga la gente, es fundamental volverse a levantar.

La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos, dijo a los estudiantes que estaba orgullosa de ellos, de demostrar que son personas que quieren salir adelante y ser mejores cada día, sobre todo porque demuestran que son parte de la cultura del esfuerzo.

“Creo que la cultura del esfuerzo es la que realmente hace la diferencia y ustedes son un ejemplo, ustedes vienen de la cultura del esfuerzo, de estudiar, certificarse para poder ser alguien, pero no solo para ustedes, sino para transformar la comunidad en la que ustedes viven, eso es lo que a ustedes les caracteriza y yo les quiero pedir que no se den por vencidos”, comentó.