Recibe congreso respuesta del estado sobre exhorto para la extinción del Fidesseg

Guanajuato, Gto. El presidente del Congreso de Guanajuato, Bricio Balderas Álvarez, informó que recibieron la respuesta del Poder Ejecutivo sobre el exhorto propuesto por el PAN para la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG).

Al respecto dijo que la respuesta la envió el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, sin embargo, solo fue un acuse de recibido y también marca la propuesta de hacer una mesa de análisis, aunque no se dan los detalles ni metodología para hacerlo.

“Lo que puedo comentarles es que el día de ayer, en la calidad de la presidencia del Congreso, efectivamente recibimos la respuesta del Ejecutivo por conducto del secretario de Finanza, donde el Ejecutivo se da por enterado del exhorto emitido por este Poder Legislativo y donde el mismo escrito señala que reitera la necesidad de generar mesas de análisis y de trabajo. Sin embargo, no precisa cuál puede hacer el mecanismo, las fechas o en su momento los entes o personas que participarán en dichas mesas de trabajo”.

Dijo que, al no especificar la propuesta de análisis, lo único que les toca hacer es darle trámite oficial a la respuesta y ponerla de conocimiento ante la Diputación Permanente donde cada diputado pueda tomar su postura y decisión final en el tema.

Si bien no descartó hacer una propuesta para crear las mesas de análisis, Bricio Balderas recalcó que no es la decisión de la presidencia de la Mesa Directiva, sino de todo el Pleno del Congreso, por lo que no se podría hablar de fechas ni mecanismos para su realización.

“Soy consciente que el diálogo genera puentes de comunicación, pero habrá que esperar el primer momento para dar cuenta y conocimiento a la Diputación Permanente y seguramente en esos días pudieran generarse algunos resultados”.

El panista insistió que, primero se deberá dar trámite a la respuesta emanada del Poder Ejecutivo sobre el exhorto hecho, el cual fue en el sentido de considerar la extinción del fideicomiso, para después poder tomar una decisión sobre qué hacer referente a las declaraciones públicas hechas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y se analice el funcionamiento de dicho fideicomiso.