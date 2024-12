Usuarios de León rechazan aumento al pasaje por mal servicio y altos costos

León, Gto.- Usuarios de transporte público de León rechazaron cualquier posible aumento al precio de la tarifa; los camiones no pasan, los autobuses están en malas condiciones y el precio impacta en su bolsillo. Consideraron que el posible incremento no vale por el mal servicio que se ofrece.

“No me parece justo el aumento, yo soy estudiante y trabajo, mis papás me ayudan con la colegiatura de la escuela pero yo me hago cargo de los gastos de camiones, comida y otras cosas, hay ocasiones en que me queda justo lo del camión y eso que cuento con la tarjeta preferencial, un incremento sí me afectaría”, comentó Cecilia, estudiante de Pedagogía.





COSTO DEL PASAJE AUMENTÓ DE 5 A 13 PESOS

De manera histórica el Observatorio Ciudadano de León (OCL) ha revisado el progreso del servicio de transporte, en su último estudio Perspectivas Ciudadanas para una Movilidad Urbana Sostenible, publicado en 2023, señalan que desde que inició el Sistema Integrado de Transporte (SIT) en 2003, hay un incremento tarifario del 160% en la modalidad de pago en efectivo.

Específicamente, en el año 2003, el costo del pasaje era de 5 pesos la tarifa general en efectivo; $4.70 en modo prepago y $2.20 la tarifa preferencial.

Actualmente, la tarifa en efectivo es de $13.00; la prepago es de 12 pesos y la preferencial ha llegado a los $5.20.

Semanalmente, los usuarios leoneses destinan alrededor de $300.00 de sus ingresos para pagar sus pasajes, de acuerdo al estudio.

El OCL detalla que los ingresos del SIT dependen completamente de la tarifa y de la cantidad de usuarios que haya en el año, y eso impacta en la calidad del servicio, frecuencias y flotilla.

Para la señora Luz, de 50 años de edad, el aumento al pasaje afectará seriamente la economía y consideraría otro medio de transporte. Ella vive en Los Castillos y para llegar al Centro de la ciudad, invierte alrededor de 1 hora y 30 minutos.

“Yo salgo a esperar el camión, a veces tarda hasta 25 minutos o media hora en pasar y el traslado es de una hora hasta el centro. En taxi o auto, es solo media hora o menos”, compartió la señora Luz.

LOS TIEMPOS DE ESPERA, PRINCIPAL PROBLEMÁTICA

En el documento del OCL se precisa que los tiempos de espera van de los 15 minutos hasta una hora, y el 50 por ciento de los usuarios son jóvenes de entre 18 a 25 años, la mayoría de ellos profesionistas que se dirigen a su trabajo.

Sin embargo, el listado de quejas de los usuarios va más allá de los tiempos de espera; hay saturación en horas pico, es decir, alta demanda de pasajeros y muchas veces no pueden abordar el camión porque ya va lleno.

Juan Antonio López, vecino de Los Castillos y quien trabaja como guardia de seguridad privada, expresó que tampoco le parece justo el incremento de 3 pesos y considera que es un abuso que se pretenda subir la tarifa a 16 pesos.

“Yo pago dos camiones diario, para ir a mi trabajo y cuando vengo al centro con mi esposa, pues aumenta el gasto, pero justo el jueves, mi esposa y yo veníamos en un camión de la ruta 195 Ramal de Los Castillos, el operador iba manejando con su celular en la mano y pasó un tope sin precaución y nos hizo brincar a todos hasta arriba, el servicio es pésimo y no deberían aprobar el aumento”, comentó Juan Antonio.