Rechazan diputados definitivamente despenalizar el aborto

GUANAJUATO, Gto., (OEM-Informex).- Con el voto en contra de los diputados de Morena, Isidoro Bazaldúa del PRD y del Verde Ecologista, fue aprobado por mayoría la no despenalización del aborto e interrupción legal del embarazo durante la sesión ordinaria del Congreso Local. Fue amplio el debate que se dio de manera virtual entre panistas y los diputados que promovieron sus iniciativas de ley.

Por cerca de cuatro horas debaten el tema, al lanzarse acusaciones entre diputados de Morena y los de Acción Nacional. El PRI se unió al PAN y las representaciones de Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano, la diputada sin partido, Claudia Silva Campos del PRD y Guadalupe Salas Bustamante de Morena, para mandar al archivo las dos iniciativas. 28 votos fueron a favor y 5 en contra.

En la intervención de la diputada panista Cristina Márquez enfatizó “que sirve este dictamen como un llamado a las y los diputados de esta legislatura, al gobernador del estado y a la sociedad para que juntos, desde nuestras competencias podamos abatir las causas de las desigualdades por todas ellas, por todas nosotras, porque si juntos avanzamos en esto le estaremos cumpliendo a las mujeres de Guanajuato”.

A su vez, la diputada del Verde Ecologista, Vanessa Sánchez Cordero, manifestó en una de sus múltiples intervenciones, que con este dictamen “hoy en día en Guanajuato las mujeres y adolescentes no pueden elegir si quieren ser madres o no y se les impone la maternidad, y pretende otra vez invisibilizar y negarles sus derechos sin un asidero legal sólido e incuestionable”.

Reiteró que el dictamen no es resultado de un parlamento abierto porque no se explica porque no se respetan los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, el diputado Ernesto Prieto Gallardo de Morena, señaló que una vez más se seguirá con la criminalización “a las mujeres más pobres” y reiteró que su Bancada no promueve el aborto, sino que las mujeres puedan elegir sobre su cuerpo sin que sean criminalizadas.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Iniciativas presentadas a favor del aborto carecían de argumento: Verónica Cruz

Entre tanto, Katia Cristina Soto Escamilla del PAN, apuntó “en nuestro estado debemos priorizar la vida y la solidaridad para poder construir desde la sociedad y desde el gobierno, soluciones reales a los desafíos de nuestros tiempos”.

Finalmente agregó “necesitamos soluciones que reconozcan la vida y las necesidades de ambas personas, por supuesto tanto de la madre como la hija o el hijo que crece en su interior que sin duda es una persona distinta pero vinculada a ella”.