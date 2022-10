Rechaza mayoría extensión de Guardia Nacional hasta 2028

GUANAJUATO, Gto.- En Guanajuato no fue aprobado que la Guardia Nacional permanezca en las calles hasta el 2028 para realizar funciones de seguridad pública. En la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se tuvo un amplio debate entre diputados panistas y de la Bancada de Morena y cada quien presentó sus datos en el tema de seguridad. El dictamen será subido este jueves en la sesión plenaria.

Tras una hora de discusiones se aprobó el dictamen en sentido negativo que contiene la Minuta Proyecto de Decreto, en materia de Guardia Nacional.

Por mayoría de votos no aprobaron la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el año antes mencionado. La aprobación del dictamen en sentido negativo fue avalada por los diputados de Acción Nacional y de la priísta, Yulma Rocha Aguilar y en contra por los diputados de Morena y del Partido Verde, Gerardo Fernández González.

La diputada de Morena Alma Alcaraz Hernández consideró que se hizo al vapor el dictamen mientras que su coordinador del Grupo, Ernesto Millán Soberanes negó que se busque militarizar al país.

Alcaraz Hernández se pronunció en contra del dictamen y calificó que se trata de un doble discurso por el grupo parlamentario de Acción Nacional que rechaza ese apoyo ante la evidente falla en materia de seguridad en la entidad.

No obstante, tanto el diputado Rolando Alcántar Rojas, su compañera de Bancada Cristina Márquez Alcalá y Briseida Magdaleno González coincidieron que la que ha fallado es la estrategia en materia de seguridad por parte de la federación.

A su vez, el legislador Ernesto Millán Soberanes insistió que con la reforma no se militariza el país, se trata de reforzar las labores de seguridad pública.

En una de sus intervenciones, Alcántar Rojas dijo que en esta administración federal se han debilitado a las policías estatales y municipales al desaparecer programas y urgió en la necesidad de que se dé una efectiva capacitación a los elementos.

Su compañera de bancada, Cristina Márquez Alcalá dijo que la ampliación del plazo para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028 es un indicativo que ha fallado la estrategia nacional en materia de seguridad.

De igual forma, puntualizó que este tema no debe politizarse, “este no es un tema de politiquería”, el camino no es la división, el engaño y el manejo de cifras, lo importante es reconocer que no se ha consolidado la Guardia Nacional.

“Estrategia maldita”

En otra de sus intervenciones, Alcaraz Hernández señaló que administraciones federales anteriores y también estatales, dejaron una “herencia maldita” por el baño de sangre que se ha dado en todo el país.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Como respuesta, la diputada panista Anabel Magdaleno González reprochó que el actual gobierno federal no ha dado resultados para combatir la delincuencia en el país y “tenemos una estrategia maldita de abrazos y no balazos”.

Después de la amplia discusión la presidenta de la comisión, Susana Bermúdez Cano manifestó que el proceso de dictaminación de la Minuta está establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y fue cumplido a cabalidad.

Local “No es cierto que estamos militarizando al país”: Malú Mícher

El dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, fue aprobado por mayoría en sentido negativo.