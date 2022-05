Rechaza la Coparmex estandarizar precios

León, Gto.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León cree en la libre empresa, la oferta y la demanda, ante la estandarización de precios de la canasta básica que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El líder del organismo empresarial, Héctor Rodríguez Velázquez, consideró que faltan políticas públicas para generar empleo y flujo para las inversiones para el crecimiento; por su parte, los pequeños comerciantes están preocupados porque aseguran no podrían sostener esos precios.

El plan antiinflacionario del presidente AMLO busca homologar los precios de la canasta básica de 24 productos como arroz, leche, frijol y aceite. El Gobierno Federal planea reducir costos de dichos productos en 20%, lo que anunciará el 4 de mayo.

Rodríguez Velázquez recalcó que no se pueden fijar los precios de la canasta básica porque al final la inflación podría estar peor y esto provocar incluso un desabasto de los productos que la integran.

Mencionó que la inflación afecta a las familias mexicanas, pero se debe atender el origen para contrarrestar: “Están forzando la máquina al hacer esto, ¿es a un precio justo?, ¿para quién?, ¿cuál es el precio correcto? y lo único que puede generar es que va a llegar un momento que esto va a tronar este tema”.

Adelantó que si esto se aprueba podría provocar escasez de estos productos básicos tanto para productores como para comercializadores, por lo que los empresarios están preocupados porque la regulación de precios es artificial.

“No puedes forzar un precio de venta, tienes que cuidar todo el proceso anterior porque entre las empresas la competencia es dura, tenemos que hacernos eficientes. (...)”, explicó.

Son otros tiempos

Dijo que esto funcionaba hace 100 años cuando las economías estaban cerradas al exterior, no había ley de la oferta y la demanda, no había inversiones extranjeras, todo era nacional, pero ahora se tiene que equilibrar porque si bajan algunos productos otros deben subir.

Recalcó que es importante que se dediquen a crear políticas públicas que incentiven la generación de empleos, la economía, el desarrollo y el crecimiento del país.





Compartió que COPARMEX busca más y mejores empresas con empleos dignos y bien remunerados , para que se extiendan las condiciones para invertir en el país, con el tema de capacitación los trabajadores se preparan y se hace un círculo virtuoso.

Dijo que el presidente se va al proceso, pero todo lo que hay antes pareciera que no lo revisan para que el resultado sea un precio más accesible.

Solicita a AMLO dar certidumbre en tema de impuestos, seguridad, economía, de políticas públicas de inversiones en vez de mandar mensajes de que México está complicado por la reforma eléctrica y la reforma electoral, eso no ayuda.

Compran caro y el margen de ganancia es mínimo

Guadalupe, vendedor de abarrotes del Mercado Aldama mencionó que debido a los altos costos son pocas las ganancias que obtiene, si se homologa los precios con los grandes almacenes no podría competir.

Comentó que ahora compra poco y a precios más altos, algo que el Gobierno Federal no toma en cuenta: “El bulto de peruano está a 28 pesos, pero nosotros lo damos a 35, pero aquí lo limpiamos porque viene con muchas piedras y basura, y todo esa pérdida la asumimos nosotros”.

Una de las propietarias de un local en el mercado La Soledad, precisó que el litro de aceite ahora está en 45 pesos y hace tres meses costaba 22, así hay aumentos hasta de un 40%.

“Lo único que provocarían con esta situación que quiere hacer el presidente sería el mercado negro y quien tenga mercancía la saca; no tenemos el capital que aguante y tampoco tenemos clientes”, lamentó.

Recalcó que el presidente piensa que está en los años 80, no es economista y no sabe del tema, y si tiene asesores no les hace caso, le está dando al traste a la economía de las MIPYMES.





“A veces la gente pide dos o tres cosas de la canasta básica y no completan para que sepan lo que ha aumentado se necesita que se de una vuelta al mercado y las ventas están muy bajas. Espero que se acabe pronto 2022 para pasar a 2025 para que algo pueda cambiar”, compartió la entrevistada.

Alfredo Gutiérrez dijo que AMLO debería hacer una evaluación por zona y región, solo son cosa de populismo y tener contenta a la gente “la infraestructura y la logística de cada región, de cada comercio es diferente y no podemos tener los mismos costos que aquellos que tienen más capacidad”, finalizó.

Costos en mercado Aldama

Aceite: $45 botella de litro

Arroz: $39 kilo

Leche: $23 litro

Frijol: 35 kg

Azúcar: $20 kilo

Naranja $14

Jitomate: $18 kilo

Cebolla: $18 kilo

Papa: $17

Chile serrano: $40 kilo

Limón $20 kilo

Zanahoria: $12 kilo

Carne de cerdo: $110 kilo de pierna

Carne de res: 198

Jabón de tocador: $9 pieza

Atún: $18 lata

Sardina: $32 lata

Manzana $50

Pan blanco: $42

Papel higiénico: $25

Pasta de sopa: $7.50

Pollo: $78

Tortillas de harina: $14

Maíz: $9