Rebasan expectativas, propuestas ciudadanas para Ale Gutiérrez

León, Gto.- En el último Foro de Escucha Ciudadana, Alejandra Gutiérrez Campos presidenta Municipal electa de León, presentó el avance de las propuestas ciudadanas recibidas, entre las que destacan mejora regulatoria, capacitación en salud, atención en salud mental, seguridad entre otras, mientras que para los menores propusieron mayores áreas verdes, entre otras.

“Me siento muy contenta porque rebasamos las expectativas, estamos por terminar las encuestas que se hicieron esta semana, pero el dato que tenía la semana pasada (…) superó por mucho lo que se esperaba, inicialmente habíamos dicho que iban a ser 8 mil”, explicó.

Dijo que en el caso de los niños le han pedido áreas verdes y recreativas, mayor tranquilidad y se tiene que tomar medidas para una sana convivencia fuera de su casa.

Hay un tema que no tenía previsto, pero con estos ejercicios ha salido a flote y es que la gente quiere que se les capacite cómo cuidar la salud para evitar enfermarse, la atención a la salud mental en adultos mayores “Lo realmente valioso es que tenemos que trabajar con lo que la gente realmente necesita y con lo que sueña, no con ocurrencias de un persona o un equipo (…)”, comentó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Alejandra Gutiérrez y Canacintra León pactan trabajar por la reactivación económica

Puntualizó que ha habido muchas propuestas de mejora regulatoria en mesas de trabajo sobre todo en las que hay empresas y comerciantes, porque quieren que los trámites sean más sencillos y ágiles, sin tanto papeleo.

“Obviamente el tema de seguridad ha estado en las mesas de diferentes maneras, y algo que también ha sido recurrente es cómo vamos a trabajar de la mano para que se cumpla la normativa de diferentes sectores, por ejemplo doctores o negocios que buscan ponerse en regla a través de un acompañamiento por parte del municipio que les facilite estar al 100% cumpliendo la norma”, puntualizó.

Aseguró que en los módulos que instalaron en las colonias ya les pidieron que hicieran más, también fueron a los domicilios e hicieron encuestas vía remota.



La alcaldesa electa espera que en los primeros días de la siguiente semana tengan el cierre porque hay toda una metodología, que las encuestas se puedan contabilizar porque hasta la fecha estuvieron levantando, se debe hacer el vaciado completo de la información a una base de datos, y revisar si las propuestas son viables jurídica, técnica y presupuestalmente.

Habrá reestructura de la administración

Comentó que van a reestructurar la seguridad pública, desde el reglamento interior, habrá reestructura de la administración, hay áreas que cambiarán de lugar y buscarán cómo hacerlas más eficientes con menos, de manera integral habrá una revisión a toda la administración.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Comerciantes del Centro Histórico y Alejandra Gutiérrez reactivarán el corazón de León



Dijo que ha revisado los estados financieros, pero hasta el momento no sabe cuánto dejará de presupuesto la administración municipal actual, hasta el 9 de octubre a las 12:00 horas cuando se firme la entrega-recepción, porque este se mueve todos los días por diferentes factores y hasta esa fecha sabrá a ciencia cierta cuánto recibirá, cuánto queda comprometido en el presupuesto y cuánto quedaría pendiente de comprometer y de ejercer.

Comentó que gastará en las cosas que generen bienestar social y aquellas cosas que no sean necesarias se tendrá que omitir “hoy el presupuesto no alcanza, les digo que es tiempo de vacas flacas, tenemos que hacer más con menos, tenemos casi un presupuesto similar al que teníamos en 2012 con 300 mil habitantes más y con problemas que anteriormente no teníamos”.

Destacó que esto implica un análisis completo de la administración en todos los capítulos de de gasto nómina, para eficientar y el día 10 de octubre aprobarán el plan de trabajo, la primera modificación del reglamento interior y la parte de la estructura.

Todavía hay mucho por andar hasta que se apruebe la ley de ingresos federal, no se ve que vaya a ver recursos para los municipios que fortalezca el actuar y que cumpla con las necesidades de la gente.

Le apostarán al presupuesto participativo y están viendo cómo mejorar el modelo adecuado a león, lo que implicará que una parte del presupuesto se pueda poner a consideración de cada una de las ocho delegaciones con reglas claras, que los mismos habitante decidan en qué se cuidad.



Explicó que de manera histórica es que se pide la renuncia a los directores generales y de área, la administración entrante decidirá a quien le acepta la renuncia y a quien no, mientras tanto se debe tener lista la renuncia de los funcionarios de primer nivel.

Equipo transición próxima administración municipal

-Armando Rivera, coordinador del equipo de transición

-Daniel Campos Lango

-Verónica Gutiérrez

-Rocío Acevedo

-Graciela Rodríguez

Equipo transición administración actual

-Felipe de Jesús López Gómez, Secretario del Ayuntamiento

-Enrique Sosa Campos, Tesorero Municipal

-Leopoldo Jiménez Soto, Contralor Municipal

-Carlos Cortés Galván, Director de Obra Pública

-Elizabeth Muñoz García, Encargada del despacho de Desarrollo Institucional