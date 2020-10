Realizarán campaña de la lucha contra el cáncer de mama

La Dirección de Salud Municipal dio a conocer las actividades que se estarán llevando a cabo durante este mes a propósito de la lucha contra el cáncer de mama, el 19 de octubre serán iluminados de rosa los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Las actividades beneficiarán a cerca de 600 personas, la atención que ofrecerán será itinerante e inició el 5 de octubre en el traspatio de Presidencia Municipal, la campaña llegará a lugares como San Juan de Abajo, Lomas de Medina, Agua Azul, Villas de San Juan, Las Hilamas, entre otras colonias.

Se ha planeado tener actividades en las que se fomente el cuidado de la mujer, no solamente con revisiones mamarias, sino también ofrecer servicios integrales como lo es la evaluación y detección de cáncer cervicouterino, la medición de los niveles de glucosa, o una evaluación completa de la paciente.

Además se contará con consultorios fijos en las tres estaciones de transferencia, Delta, San Jerónimo y San Juan Bosco, donde se ofrecerá atención psicológica y nutrición.

El Dr. Juan Martín Álvarez, titular de la Dirección Municipal de Salud, dijo que en caso de detectar alguna irregularidad, la paciente será canalizada a los servicios de salud correspondientes.

El encendido de los edificios emblemáticos será presencial y virtual, además habrá 5 conservatorios referentes a la lucha contra el cáncer de manera virtual en redes sociales.

Consulta las redes sociales de la Dirección de Salud Municipal para informes sobre los servicios de salud, los cuales se tendrán que solicitar con cita previa y todos los protocolos para evitar el COVID 19.

Vacunas para la influenza hasta el 31 de octubre

Respecto a la campaña de vacunación contra la influenza, el Dr. Juan Martín Álvarez expresó que se adelantó 15 días con el objetivo de tener mayor cobertura y llegar a un mayor número de población, priorizando la atención a la población más vulnerable, adultos mayores, niños de los 6 meses a 5 años, enfermos de cáncer. El compromiso es concluir con las vacunas el 31 de diciembre.

El titular de la Dirección Municipal de Salud comentó respecto al anuncio de la realización de la Feria Estatal que la pandemia no se terminará el próximo año y que la población tiene que ser responsable de acatar las medidas sanitarias, independiente a los anuncios de eventos masivos y apertura de espacios.

“Nosotros como área sanitaria debemos insistir mucho a la población, que a pesar de que estemos en semáforo amarillo o en semáforo verde incluso, las medidas de protección personal deben ser exactamente las mismas, el distanciamiento social debe ser el mismo, lo único que cambia son los porcentajes de aforo, pero las condiciones reales de transmisión no cambian; el cuidado debe ser permanente y a pesar de que se aperturen o anuncien actividades, depende de cada uno de nosotros, definir si nos exponemos o no al riesgo, debemos que esta pandemia no se va a terminar en enero” expresó el Dr. Juan Martín Álvarez.

Por lo pronto, se encuentran planeando lo que serían los protocolos de salud en los espacios que ocuparía la feria.