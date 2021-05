Realizan colectivos búsqueda en Semefo; no estaban sus familiares

Durante los trabajos de identificación en el Servicio de Investigación Científica de la Fiscalía General del Estado, integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas no lograron localizar a alguno de sus familiares.

Durante el segundo día de actividades de la caravana en Guanajuato, buscadoras de diferentes estados de la República acudieron a las instalaciones de la Fiscalía en Guanajuato capital.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [VIDEO] Caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas, llega a León

En el sitio, les fueron mostradas de manera virtual los restos, ropa y artículos personales de más de 400 cuerpos sin identificar que se encuentran en el servicio Médico Forense.

Julio Sánchez Pasillas, creador del movimiento, informó que no se logró identificar a ninguna persona, pero reconoció que la apertura de la Fiscalía en los trabajos de búsqueda.

“No Hay una buena organización del Semefo, hemos ido a otros donde la verdad es notorio que no están bien organizados, aquí la organización está muy bien, nos recibieron muy bien aparte, pero desafortunadamente hasta ahorita no sé, o tal vez afortunadamente no hemos encontrada ningún positivo hasta ahorita”.

Sánchez Pasillas comentó que además del Servicio Médico Forense, durante los cuatro días de actividades, la caravana también acudirá a los Centros de Readaptación Social (Cereso) para tratar de localizar personas.

Dijo que hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública ha mostrado apertura para que se puedan llevar a cabo las jornadas al interior de los Ceresos.

“Ponemos nuestras fotografías en el piso y esas fotografías las van revisando uno por uno, a eso le llamamos nosotros pase de lista, porque cada uno va inspeccionando las fotografías y cuando nos dicen, ah yo conozco a esa persona ahí hay un posible positivo que después es motivo de una línea de investigación”

Durante los próximos días, las más de 150 personas que conforman la caravana realizarán trabajos de búsqueda en los municipios de Irapuato, Valle de Santiago y San Luis de la Paz.