Reabren espacios de la Plaza del Músico

La Plaza de los Músicos José Alfredo Jiménez en la ciudad de León, reactivó su espacio público para que las personas puedan permanecer en la zona si así lo desean, cuidando en todo momento las medidas sanitarias.

“Ya se van a abrir, esperamos ahorita hacer la invitación para que en la medida de las posibilidades y con los requerimientos que nos pide guardar la sana distancia pues que vengan, que van a encontrarse con una Plaza del Mariachi limpia, con baños para la gente”, dijo Irma Gómez Contreras, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Busca PRD incrementar en 400 mil sus votos

Cerca de 800 músicos laboran en la Plaza de José Alfredo Jiménez y durante la pandemia, al igual que en otros oficios, la pasaron muy mal económicamente, pues llegó a caer su economía hasta un 80 por ciento desde iniciada la contingencia.

Desde el mes de marzo del 2020 que inició la contingencia, las condiciones de la plaza no eran las más óptimas, pues de acuerdo con los músicos, no se tenía el acceso a los baños, no había un mantenimiento de las instalaciones y al contrario había mucha basura.

Por ahora el ayuntamiento tomó de nueva cuenta la custodia de los baños, así como de las acciones de mantenimiento en la zona, por lo que se limpió toda el área, se pintaron de nueva cuenta bancas, así como también habrá revisión de las instalaciones en determinados tiempos.

“Ante la falta de personal que cuidara la plaza, fue que se cerrara la plaza, también por el mantenimiento, ya ahora que se está reactivando la economía, es que se decide ya entregar las llaves, recordando que esta plaza ya estaba entregada a los músicos para su conservación y mantenimiento”, indicó Marco Antonio García, director general de Gobierno de la Secretaría del Ayuntamiento.

Por el momento la plaza de los músicos está por cumplir 10 años en la ciudad y justo ahora los que integran la zona desean que el panorama mejore con todas las medidas sanitarias, pues siempre ha sido un espacio para que las personas convivan en un entorno seguro y familiar, además de disfrutar de buena música.